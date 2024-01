«È commissariato ma riesce a generare ricavi»  

Nessuno ha fatto un calcolo preciso. Quando tutti sostengono che l’ippodromo potrebbe essere uno dei luoghi più belli e vivi di Cagliari, in grado di generare anche ricchezza economica, dicono tutti la stessa cosa: fatti i giusti investimenti, l’ippodromo potrebbe generare diverse centinaia di migliaia di euro all’anno, qualcuno si spinge a pensare fino a un milione. Se il futuro è questo, il presente dice che la società ippica di Cagliari, in liquidazione da quasi sei anni, oggi è capace di generare comunque ricavi. Merito del commissario liquidatore Luigi Leone che pur non potendo fare investimenti ha rimesso i conti in ordine. Come? «Razionalizzando le spese e tagliando alcuni costi», come la gestione dei cavalli che ormai è in capo alle associazioni presenti all’ippodromo (i 13 che erano di proprietà dell’ippodromo sono stati venduti alle associazioni), «e mettendo anche a reddito il sistema dei parcheggi», dice. Alla fine, «oggi abbiamo un sostanziale pareggio», dice ancora, che rende la società ippica di Cagliari una società sana. Resta ancora un contenzioso aperto con Abbanoa, ed è questo uno degli ostacoli amministrativi che impedisce la revoca dello stato di liquidazione. Ma c’è soprattutto un ostacolo politico: il Comune deve decidere cosa vuole fare dell’ippodromo. E non l’ha ancora fatto. ( ma. mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA