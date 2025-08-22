E-commerce, boom di imprese nell’Isola 

Una crescita di oltre il 200% in dieci anni, con un saldo netto di +483 imprese. Tanti gli imprenditori sardi che puntano sempre più sul commercio elettronico. Sono 704 le aziende isolane che operano esclusivamente on line, quindi senza strutture fisiche, attraverso la vendita di prodotti e l’erogazione di servizi. Tra il 2014, anno nel quale erano presenti solo 221 realtà, e il 2024 la crescita è stata del 218,6%, con un saldo netto di +483 attività.

Beni e servizi

A livello nazionale l’Isola occupa l’ottavo posto: in testa il +393,5% della Campania (6.484 imprese attive), + 292,2% della Calabria, con una media nazionale del +225,6% (43.379 attività). Il 72,6% delle imprese sarde attive sull’e-commerce vende direttamente dal proprio sito web e il 67,5% lo fa attraverso marketplace, app e siti web di intermediari.Le attività delle aziende soddisfano tutte le richieste; si va dai classici servizi del web, quali assistenza dei sistemi informativi, realizzazione di portali web, software e siti commercio elettronico, alle attività di vendita online di prodotti fisici, come per esempio l’agroalimentare o le produzioni artigianali, ma anche attività innovative come il controllo remoto di mezzi, la videosorveglianza o l’intelligenza artificiale.

Grandi potenzialità

L’ecommerce sardo vende di tutto: abbigliamento, articoli per la casa, viaggi e trasporti, prodotti informatici e tecnologici, libri, giornali, film e musica, alimentari e servizi di telecomunicazione. È questo ciò che emerge all’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna che, attraverso i dati di UnionCamere-Infocamere tra il 2014 2024, ha analizzato la rivoluzione. A livello provinciale, sempre tra il 2014 e il 2024; Nuoro è cresciuta del +323,5% arrivando a 72 attività con una differenza sul 2014 di +55 realtà. Segue Sassari-Olbia con +285,4% registrando 185 imprese con una crescita di 137 unità, Oristano con + 200% con 51 imprese attive e +34 realtà e Cagliari con +184,4% equivalenti a 396 realtà cresciute di 257 unità sul 2014. «I dati confermano le potenzialità dell’e-commerce per la crescita delle imprese sarde», dice Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato, «questo è un modo intelligente di vendere i prodotti e promuovere il valore artigiano dei territori e un metodo parallelo al tradizionale commercio che consente di abbattere le distanze e di raggiungere anche mercati lontani».

