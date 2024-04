«È come quando facciamo l’amore» 

In Alessandro Haber convivono tutti i personaggi ai quali, tra cinema, teatro e tv, ha dato corpo.«Quando preparo qualcosa parto sempre dal mio vissuto, che poi, con ironia e distacco, ripropongo: faccio parte di quegli attori», racconta l’artista bolognese, classe 1947, «che usano se stessi per arrivare al personaggio».

Non fa eccezione Pietro Maria Belli, il giornalista che Haber, attore dal grande talento e dalla vita che sembra un romanzo, tra l’infanzia a Tel Aviv negli anni ’50 e l’adolescenza in Emilia, fino all’approdo a Roma con l’ossessione di fare l’attore, che l’ha portato a recitare in oltre 150 film e 60 spettacoli teatrali, interpreta in “La Signora del Martedì”: lo spettacolo, in cui condivide la scena con Giuliana De Sio, Paolo Sassanelli e Riccardo Festa, ha debuttato mercoledì al Teatro Massimo di Cagliari, dove resterà fino a domani, e sarà lunedì al Comunale di Sassari sotto le insegne del CeDac.

Chi è Belli?

«Tra i protagonisti della storia, quattro persone alla deriva, c’è questo giornalista in sedia a rotelle, perché quando abbiamo iniziato ero reduce da un’operazione andata male. Insomma: Belli vuole fare uno scoop fine a se stesso per massacrare Nanà, che interpreta Giuliana, ed è un personaggio contraddittorio, in qualche modo un “ultimo”, come lo sono del resto anche gli altri, personaggi emblematici, alla ricerca di se stessi, in cui la gente si riconosce poco per volta. Si potrebbe fare un film su ognuno di loro: se fossi più giovane mi sbatterei per farlo».

Cos’altro farebbe, se fosse più giovane?

«Amleto: non è mai capitato. Oggi, però, l’unica possibilità di farlo sarebbe quella di un Amleto in un ricovero di malati di mente, un attore matto che decide di fare l’”Amleto”: per un periodo è stata anche un’idea, sarebbe una messinscena curiosa».

Altro sogni?

«Ne ho realizzati molti, ma mi piacerebbe fare un monologo tratto dalla mia autobiografia “Volevo essere Marlon Brando (ma soprattutto Gigi Baggini)”. Gigi Baggini è un personaggio che mi ha devastato, in senso buono, è il personaggio di Ugo Tognazzi in “Io la conoscevo bene”, un attore fallito che pur di esibirsi fa un balletto che lo ridicolizza in maniera incredibile: quando ho visto il film per la prima volta avevo 18 anni e cominciavo a fare questo lavoro, e anche se fin da piccolo volevo diventare attore, nel farlo ho voluto riscattare quel personaggio fallito che mi ha aiutato molto e che ogni volta che rivedo mi commuove fino alle lacrime. Brando era una stella di enorme grandezza, ma alla fine ho preferito un ultimo, che è più interessante avendo più sfaccettature».

Come sceglie i progetti?

«Non ho mai cercato il percorso più facile. Ho fatto personaggi abbastanza rari, come in “Orgia” di Pasolini per la regia di Mario Missiroli e con Laura Betti, dove facevo un monologo nudo in scena: ero molto turbato all’inizio, ma poi risultò bellissimo. Oppure penso al mio “Zio Vanja” di Čechov, che non ricalcava altri Haber, e che anzi, secondo le critiche, li superava. Di base non ho mai fatto cose banali, specialmente a teatro, dove ho la possibilità di mantenere costante la voglia di mettermi in gioco. Mi sento vivo: la vita mi piace meno di quella finzione lì che portiamo in scena, che alla fine è più vera del vero. È come quando fai l’amore e trovi nel gioco qualcosa di nuovo, di mai provato, ti diverti. Ci vuole il coraggio di rischiare».

