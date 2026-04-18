È Cobolli-show a Monaco 

La mano che punta in alto, verso il cielo, e poi subito l'asciugamani per coprire le lacrime sul volto. Flavio Cobolli dedica la sua vittoria contro Alexander Zverev, la prima contro un top 5 e quella che gli regala la finale al torneo Atp 250 di Monaco di Baviera, al ragazzo di 13 anni morto due giorni fa a Roma: era un suo amico e frequentava il suo stesso circolo di tennis. Lacrime che non offuscano ma anzi danno lustro all'impresa del tennista romano, che può ambire a diventare uno dei big del circuito. L'italiano, che fino a ieri era numero 16 al mondo domani potrebbe raggiungere la 12ª posizione, si è imposto sul tedesco con il punteggio di 6-3, 6-3 grazie a 32 vincenti sulla terra rossa bavarese. Uno scalpo importante visto che Zverev, numero 3 mondiale, è finora l'unico insieme a Novak Djokovic ad aver provato ad opporsi allo strapotere di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Ultimo ostacolo

Oggi alle 13.30, in finale, Cobolli sfiderà Ben Shelton. L'eccentrico e imprevedibile, quanto discontinuo, mancino statunitense ha superato lo slovacco Alex Malcan in due set per 6-3 6-4. Il numero 6 Atp rappresenta un ulteriore banco di prova per l'azzurrro che già si proietta verso la terra rossa di Roma e Parigi. «È stata una delle mie partite migliori in carriera, contro uno dei miei migliori amici nel circuito. Ho un buon rapporto con tutto il suo team, per cui non è stato facile giocare contro di lui. Sono davvero felice». Sarà la quinta finale in carriera (Bucarest e Amburgo su terra, Acapulco e la sfortunata Washington sul cemento) per l’azzurro che compirà 24 anni il 17 maggio.

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