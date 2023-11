E c’è l’incognita sul futuro della struttura provvisoria costata 7,5 milioni di euro 

«Sarebbe stato inaccettabile affrontare una spesa di tale rilievo per soli tre anni di esercizio, senza risolvere il problema del “dopo”». È così evidente che anche in Comune ammettono l’enormità dei fondi necessari per la realizzazione del mercato “provvisorio” di piazza Nazzari: fra progetto, materiali e lavori sono stati messi a budget 7,5 milioni di euro. Ossia un terzo del costo del nuovo mercato di San Benedetto. Il testo virgolettato è estrapolato dallo studio di fattibilità stilato per tirare su gli oltre 180 box con vista sul Lirico, in corso di costruzione, che dovranno ospitare gli operatori “orfani” del vecchio edificio destinato alla demolizione e ricostruzione. Il trasloco è previsto per febbraio. Salvo intoppi. Ma vista la grande quantità di denaro, in Comune già si sono chiesti: che fare di tutto quel materiale quando e se il mercato sarà ristrutturato? La possibile risposta è nelle carte degli uffici tecnici: la struttura potrà essere smontata con facilità, è la tesi, e rimontata altrove, con varie destinazioni d’uso.

Il sistema, si legge, sarebbe facilitato dalle caratteristiche dei materiali, ossia «elementi in acciaio zincato». Inoltre «ogni soluzione di fissaggio ruota attorno alle forature praticate sulle ali delle Hea e sulle flange di testata». Questo sistema rende facile il montaggio ma diventa anche «fondamentale per il riutilizzo degli elementi costruttivi in un momento successivo». I costi di smontaggio vengono definiti «contenuti: tra gli elementi che determinano un sostanzioso risparmio deve annoverarsi la limitatissima produzione di rifiuti». Si legge. Il Comune spiega anche perché si è preferito comprare tutto ed è stata scartata l’opzione del noleggio: «È probabile che l’offerta di unità in noleggio avrebbe tenuto conto dell’ipotesi di una distruzione a fine utilizzo, facendo equiparare il costo di noleggio a quello di una fornitura e smaltimento annullando i vantaggi di una tale modalità di fornitura, con in più un incremento sostanziale dei costi ambientali». Insomma: la spesa è ingente, ma sarebbe potuta essere anche più elevata, sia sul piano economico che su quello ambientale.

E per il futuro? Piazza Nazzari dovrebbe essere liberata nel 2026 (minimo). I materiali potranno essere stovvati andando a occupare un volume di 1500 metri cubi. Uno spazio che non dovrà essere necessariamente coperto, secondo i tecnici che hanno stilato il progetto. «In ogni caso, considerando la possibilità di stoccare tutto il materiale in un unico spazio e utilizzando il medesimo sistema costruttivo per realizzare una scaffalatura che nella parte bassa, appoggiata a terra, che contenga il materiale più pesante e nella parte alta i materiali più leggeri», si legge, sarà sufficiente un piccolo magazzino di 500 metri quadri per conservare ordinatamente tutto il materiale per un successivo riuso». Quale? Forse un archivio.

