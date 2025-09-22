VaiOnline
L’impresa.
23 settembre 2025

E Catta prova a farne 21 in 21 giorni 

Se la distanza Ironman per molti è una sfida al limite delle proprie forze, Gabriele Catta non è uno da farsi intimorire. Il 23enne monserratino, nato il 7 novembre come Gigi Riva, è l’uomo delle imprese impossibili. Negli anni ha cominciato con la propria specialità, il nuoto (da Villasimius a Cagliari), poi si è spostato sulla corsa per tentare di correre ventuno maratone in 21 giorni consecutivi in 20 regioni diverse (la prima e la 21ª a Cagliari), poi è tornato in acque per allungare la distanza (cento chilometri di fila, da Tortolì a Marina Piccola). Sempre con uno scopo benefico, raccogliere fondi da donare, nel caso dell’impresa del 2024, per la ricerca sul cancro.

Adesso però ha alzato l’asticella di brutto: ventuno Ironman in ventuno giorni consecutivi. Le difficoltà logistiche e i costi proibitivi lo hanno convinto a percorrere quotidianamente le distanze di 3,8 km di nuoto, 180 in bici e 42 di corsa al Poetto. Ieri era il sedicesimo (piovosissimo) giorno e anche se la fatica si fa sentire Gabriele continua. A spingerlo la voglia di realizzare qualcosa di spaventosamente faticoso (e purtroppo non ci sarà nessuno a certificare il record) per uno scopo lodevole come la raccolta di fondi per le due associazioni come Admiss Onlus e Abos. ( c.a.m. )

