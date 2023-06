E Carlo felice diventa Claudio felice 

Dopo l’impresa Carlo Felice diventa Claudio Felice. Ieri mattina si è rinnovata la tradizionale vestizione di rossoblù della statua che dal 1860 domina piazza Yenne, con un elemento nuovo: uno striscione, posizionato su un lato del monumento, che accomuna colui che per un decennio fu Re di Sardegna a chi, per la seconda volta a trentatré anni di distanza, è riuscito nell’impresa di riportare i rossoblù in A. Claudio Felice è lo slogan scelto dal Centro Coordinamento Cagliari Club per omaggiare uno dei principali artefici della cavalcata trionfalmente conclusa otto giorni fa a Bari, subito ricondiviso dalla società sui propri profili social ricevendo immediato apprezzamento. Tanto che c’è chi, fra i commenti, chiede che una statua venga dedicata proprio a Ranieri.

La vestizione

Il gruppo del Centro Coordinamento, dotato di apposito camion con cestello, si è presentato in piazza Yenne ieri poco prima delle 7 per iniziare la vestizione. Un lavoro durato circa due ore, suscitando la curiosità di chi passava a piedi o in auto (in tanti si sono fermati - divertiti - a guardare e riprendere con lo smartphone, anche dalle finestre delle case adiacenti) e pure di qualche turista che ha chiesto il significato. La statua di Carlo Felice è stata vestita dal presidente del Centro Coordinamento Tore Saba e dalla vicepresidente Donatella Dessì con una tunica (realizzata per l’occasione), una fascia e un cappello per metà rossi e per metà blu oltre a una sciarpa dei Cagliari Club, a seguire il consigliere organizzativo Sergio Lai ha completato l’opera aggiungendo una lettera A rossoblù (usata la prima volta nel 1990, l’altra promozione con Claudio Ranieri) e una bandiera dei Quattro Mori (come quella bruciata in maniera tutt’altro che elegante dai tifosi del Bari per i playoff).

La storia

Vestire Carlo Felice di rossoblù è un momento atteso quando c’è da festeggiare dei risultati di spicco del Cagliari. «Questa tradizione si rinnova dagli anni Sessanta, dalla prima promozione in A del 1964», ricorda Sergio Lai. «All’epoca la statua era un punto di ritrovo del primo Cagliari Club, perché in piazza Yenne c’era il bar di Mario Sardara - ossia Marius - dove si radunavano tutti i tifosi. Il capo di Carlo Felice veniva coperto con una bandiera o un drappo rossoblù, quasi come se fosse uno sgarbo. Poi, col tempo, è nata la tunica ed è diventata una tradizione». Il Centro Coordinamento ormai è abituato a gestire l’evento: si è ripetuto, negli anni e assieme ai festeggiamenti in piazza Yenne, in occasione delle successive promozioni, dello storico scudetto del 1970 e di altre imprese come l’Uefa del 1993. L’ultima volta fu due anni fa, con la grande rimonta salvezza.

Fuori programma

In chiusura, prima di festeggiare coi fumogeni, anche un contrattempo: la super tifosa Milena Masala è rimasta bloccata a mezz’aria, nel cestello che è servito per la vestizione, poco meno di un’ora a causa di un guasto. «All’inizio sembrava uno scherzo e dicevo di chiamare i pompieri come faccio spesso allo stadio, invece era vero», racconta comunque divertita. È potuta scendere poco prima delle 10, sfruttando il tempo a mezz’aria per ammirare l’opera completata: «È bellissima, coi Quattro Mori che a Bari ci hanno bruciato ora più vivi che mai». E ha un augurio: «Carlo Felice, rivoglio lo scudetto!»

