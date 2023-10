E Carboni avanza al Forte  

Lorenzo Carboni batte 6-3, 5-7, 7-5 il qualificato Giorgio Ricca sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, dove si gioca il quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione.

Negli ottavi di finale, il tennista algherese, in tabellone grazie a una wild card, affronterà lo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo, testa di serie numero 5 e vincitore del torneo che si è concluso sabato. Ieri, l'iberico l'ha spuntata 6-4, 4-6, 7-6(1) su Luca Potenza. È un buon momento per Carboni, 17 anni, che domenica scorsa è stato protagonista della vittoria del Tc Italia, la squadra che all'esordio nel campionato di Serie A1 a squadre ha battuto 5-1 il Tc Match Ball Siracusa. L'algherese ha vinto 3-6, 7-5, 7-6(5) in quasi tre ore di gioco il suo match di singolare contro Antonio Caruso, per poi ripetersi in doppio, in coppia con Marco Furlanetto, 6-3, 6-2 ancora contro Caruso e Antonio Massara. Tre successi in pochi giorni, aspettando il match degli ottavi al Forte.



RIPRODUZIONE RISERVATA