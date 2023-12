E Capossela strega  il Comunale di Sassari 

La marcia in più di Vinicio Capossela è l’empatia culturale. Va oltre la padronanza dei generi musicali perché comprende lo spirito di un popolo, di una terra. Tanto più se è la Sardegna, che frequenta da almeno due decenni. E non a caso nel richiestissimo bis invita a sorpresa Daniela Pes, che ha vinto con “Spira” il Premio Tenco quale migliore opera d’esordio. Dopo che l’artista gallurese ha eseguito l’ipnotica “Cuore” con l’accompagnamento del violoncello, duetta con lei in “Brucia Troia”, il brano tratto da “Ovunque proteggi” e registrato nella grotta carsica di Ispingoli, a Dorgali. E lo fa indossando la maschera del boe di Ottana. Fonemi e suoni ancestrali per un gioiello che impreziosisce il concerto scoppiettante e intenso del Comunale di Sassari. Un trionfo atteso, pronto a ripetersi stasera e domani al Teatro Massimo di Cagliari nelle altre due date proposte da Sardegna Concerti che hanno ottenuto il sold out.

Ultime tappe

Capossela ha scelto proprio l’isola per chiudere il tour “Con i tasti che ci abbiamo”, che prende il titolo dall’ultimo lavoro. Non c’è limite agli excursus nei generi musicali, non di rado alternati persino nello stesso brano: rock, pop, reggae, ballata, jazz. western e persino cha cha cha, anzi, “Cha cha chaf della pozzanghera” come recita il titolo di uno dei brani.

La band

E ad assecondare il suo viaggio nei sette mari musicali e negli abissi interiori una band di prim’ordine composta da Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria e percussioni Alessandro Asso Stefana alla chitarra, piano e tastiere, Raffaele Tiseo al violino, tastiere e arrangiamenti, Daniela Savoldi al violoncello e Michele Vignali ai sassofoni.

Il teatro

Capossela è chiaro: «È bellissimo vedere che il teatro si è allargato, ero rimasto al Verdi - dice prima di lanciare “La parte del torto” - Siete capitati in un concerto di canzoni urgenti: quando per colpa della politica la cosa pubblica diventa uno spettacolo incivile, allora lo spettacolo deve diventare pubblico e civile».

La citazione

E civiltà è ricordare la Resistenza citando Lussu e cantare le donne partigiane in “Staffette in bicicletta”, di amore tossico, violenza domestica e femminicidio in “Cattiva educazione”, di carcere che non riabilita ma consuma, è solo punizione corporale in “Minorità”. Si parla anche della guerra e delle vittime più innocenti con “La crociata dei bambini” tratto da Brecht che racconta la vera storia di un gruppo di orfani polacchi che cercano invano una salvezza in mezzo alla neve. Un concerto denso di musica, suoni profondi, parole pesate col bilancino, persino nei brani scanzonati e trascinanti come “I musicanti di Brema” e “Marajà” dove emerge il Capossela istrionico e teatrale, il “re della cantina”. E nel bis c’è spazio per la Sardegna e Sassari, dove Capossela legge quello che ha appreso sulla città e sui «sassaresi impiccababbu, mangiatori di zimino e ciogga, che si danno appuntamento dicendo ci vediamo alla Torres».

