E Calici Diversi da lunedì fa tappa a San Vito 

L’antica dimora campidanese Casa Cauli, nel centro storico di San Vito, aprirà le sue porte ogni sera alle 19, da lunedì al 30 agosto, per ospitare Calici Diversi, un progetto nuovo nato dall'unione delle mostre itineranti Cin Cin Cannonau e Sete da Luppoli. Vediamo insieme il programma delle prime tre serate.

Il via

Si comincia lunedì 25 con il primo salotto enogastronomico “Vi racconto il Cannonau”: Massimo Mascia ideatore e curatore del Progetto Cin Cin Cannonau introdurrà i partecipanti alla scoperta del Rosso sardo più famoso. Il percorso prevede la degustazione di tre Cannonau della sottozona Capoferro, selezione delle migliori etichette della Cantina di Castiadas. A condurre il salotto enogastronomico, “Salumi e vini sardi d'alta quota”, martedì 26 sarà Roberto Pisano, vice presidente Onas Italia, che guiderà la degustazione dei prodotti dell’enogastronomia barbaricina con prodotti esclusivi, provenienti dai paesi del Bacino Imbrifero del Taloro. La terza serata, mercoledì 27, prevede un “ Viaggio enogastronomico tra Barigadu e Marghine”, una masterclass con la quale Fabrizio Livretti, sommelier professionista e relatore ai corsi Fis., guiderà i partecipanti alla scoperta di tre rossi prodotti dalla nuova enologia di qualità dell'Isola. Giovedì 28, dalle 19, si con la degustazione guidata dal titolo “Birra sarda da Sud Ovest: Sant’Antioco”, si parlerà degli stili ai quali si ispirano i birrifici artigianali isolani. A raccontare della grande genuinità e autenticità dell’attività, Antonello Raimondi, esperto sommelier e relatore ai corsi Ais.

