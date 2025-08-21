VaiOnline
La mostra itinerante
22 agosto 2025 alle 00:39

E Calici Diversi da lunedì fa tappa a San Vito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’antica dimora campidanese Casa Cauli, nel centro storico di San Vito, aprirà le sue porte ogni sera alle 19, da lunedì al 30 agosto, per ospitare Calici Diversi, un progetto nuovo nato dall'unione delle mostre itineranti Cin Cin Cannonau e Sete da Luppoli. Vediamo insieme il programma delle prime tre serate.

Il via

Si comincia lunedì 25 con il primo salotto enogastronomico “Vi racconto il Cannonau”: Massimo Mascia ideatore e curatore del Progetto Cin Cin Cannonau introdurrà i partecipanti alla scoperta del Rosso sardo più famoso. Il percorso prevede la degustazione di tre Cannonau della sottozona Capoferro, selezione delle migliori etichette della Cantina di Castiadas. A condurre il salotto enogastronomico, “Salumi e vini sardi d'alta quota”, martedì 26 sarà Roberto Pisano, vice presidente Onas Italia, che guiderà la degustazione dei prodotti dell’enogastronomia barbaricina con prodotti esclusivi, provenienti dai paesi del Bacino Imbrifero del Taloro. La terza serata, mercoledì 27, prevede un “ Viaggio enogastronomico tra Barigadu e Marghine”, una masterclass con la quale Fabrizio Livretti, sommelier professionista e relatore ai corsi Fis., guiderà i partecipanti alla scoperta di tre rossi prodotti dalla nuova enologia di qualità dell'Isola. Giovedì 28, dalle 19, si con la degustazione guidata dal titolo “Birra sarda da Sud Ovest: Sant’Antioco”, si parlerà degli stili ai quali si ispirano i birrifici artigianali isolani. A raccontare della grande genuinità e autenticità dell’attività, Antonello Raimondi, esperto sommelier e relatore ai corsi Ais.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Insularità, basta proclami: si apra la vertenza Sardegna»

La proposta di Cgil e Cisl per garantire le compensazioni Deidda (FdI): «Il Governo c’è». Lai (Pd): «Azioni concrete» 
Lorenzo Piras
Il lungo addio

Medici in fuga dalla sanità pubblica

Turni massacranti e basse retribuzioni, in Italia è boom di dimissioni 
Piera Serusi
Il caso

«Sagre senza buoi, per noi un danno»

La famiglia Piddiu: per la dermatite abbiamo già perso 12mila euro 
Ivan Murgana
lo sgombero

Blitz al Leoncavallo, infuria la polemica

Meloni: non ci sono zone franche. L’ira del sindaco Sala: non era stato avvertito 
Tragedia a Ragusa

Sfugge ai genitori e annega in piscina

Il bimbo, 2 anni, era nella villa del nonno. Il padre lo trova esanime sott’acqua 