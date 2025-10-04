VaiOnline
L’evento
05 ottobre 2025 alle 00:27

È Cagliari la capitale della vela 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre 600 atleti con 1.800 persone al seguito per 40 giorni. La grande festa della vela con il Sardinia Sailing Cup 2025. Una vetrina eccezionale: Cagliari, sino al 16 ottobre, sarà al centro del mondo. La foto è di Luigi Corda .

a pagina 20

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Israele frena l’offensiva a Gaza Da domani negoziati in Egitto

Al tavolo Tel Aviv, Hamas e Stati Uniti: Trump in pressing sul piano 
La crisi

Liberi ventisei italiani, c’è anche Emanuela Pala

La giornalista sarda abbraccia i familiari nella notte a Fiumicino 
Il funerale

Abbraccio a Cinzia davanti al suo mare

«Chiediamo giustizia per lei e conversione per il carnefice» 
Caterina De Roberto
Ignazio Atzori: l’accordo integrativo dà più soldi ma non interviene sui problemi strutturali

Sindaco e dottore per scelta: «A 75 anni rimetto il camice»

A Portoscuso più di 500 pazienti erano rimasti senza assistenza 
Stefania Piredda
Regione

«Nella Finanziaria più fondi per welfare e sanità pubblica»

L’appello di sindacati ed enti locali in vista della manovra per il 2026 
Energia

Tyrrhenian Link, sfregio al mare sardo

Allarme inquinamento a Terra Mala: «Possibili perdite di bromo e cloro» 
Lorenzo Piras