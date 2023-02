«È caduta»: indagato per omicidio 

BOLZANO. È indagato per omicidio volontario Alexander Gruber, compagno di Sigrid Groeber, la 39enne morta sabato notte poco dopo il suo ricovero all’ospedale di Merano. La donna è arrivata al pronto soccorso con gravissime lesioni multiple. Poco prima il 55enne aveva lanciato l’allarme, dichiarando che la donna era caduta dalle scale. I medici hanno subito sollevato dubbi sull’origine accidentale delle ferite e hanno informato i carabinieri.

Oggi l’autopsia

L’autopsia, che sarà effettuata oggi, dovrebbe portare chiarezza. Gruber da alcuni mesi lavorava come custode della scuola alberghiera Kaiserhof, che gli aveva messo a disposizione un piccolo alloggio di servizio. Da un po’ di tempo aveva una relazione con Sigrid. Entrambi avevano una vita non sempre facile alle spalle, ma Merano poteva rappresentare la svolta visto che lui aveva trovato un lavoro fisso. Cosa sia successo sabato sera lo potrà chiarire solo l’indagato. Attualmente è impossibilitato a essere ascoltato: dopo aver appreso la notizia del decesso della donna, ha subito un crollo e attualmente è in osservazione nel reparto di psichiatria a Merano.

L’allarme

Nel frattempo gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore di vita di Sigrid. Sembra che i due siano usciti e abbiano passato la serata in città, consumando alcolici. Non è escluso uno stato di alterazione, quando l’uomo e la donna sono tornati nell’appartamento dove si è consumato il dramma. Verso le due di notte Gruber ha chiamato il 112 e nel giro di pochi minuti l’ambulanza è arrivata sul posto. Le condizioni della donna sono subito apparse gravissime. E’ seguita la corsa nel vicino ospedale Tappeiner, dove Groeber è spirata nonostante lunghi tentativi di rianimazione. Sono stati i medici ad allertare i carabinieri. Le ferite multiple, a loro avviso, erano difficilmente compatibili con una caduta sulla breve scalinata che porta all’alloggio nel seminterrato. Nelle prossime ora i medici dovranno decidere sull’effettivo ricovero di Gruber. Anche se è indagato per omicidio volontario, formalmente risulta a piede libero. A questo punto la parola passa all’anatomopatologo Dario Raniero che oggi pomeriggio effettuerà l’autopsia.