È caccia al “denaro volante”  

Il denaro volante è arrivato a Olbia, lo dicono le indagini aperte da diverse Procure e Dda della Penisola. Il denaro volante si chiama Fei ch'ien e starebbe partendo dalla città gallurese, che farebbe da collettore, con tappa intermedia in Toscana, si parla di Prato, e destinazione finale in Ungheria, dove i limiti alla movimentazione del contante sono quasi inesistenti. Stando ad alcune importanti indagini, anche in Sardegna, in particolare a Olbia, ha preso piede il sistema Fei ch'ien, ossia un sistema di trasferimento, anche nominale, di denaro all’estero che è stato perfezionato da organizzazioni, mondiali, composte da cittadini cinesi. Gli spostamenti fisici delle banconote vengono ridotti al minimo, eppure attraverso il Fei ch'ien è possibile fare arrivare qualsiasi somma, esentasse e in violazione delle norme sull’utilizzo e la movimentazione del contante, in ogni parte del globo.

Soldi sporchi in valigia

La rete bancaria virtuale sarebbe presente a Olbia, anzi la città gallurese sarebbe lo snodo sardo per i trasferimenti verso la Toscana. Il sistema è semplice e i clienti possono essere anche sardi, non c’è alcuna preclusione di sorta. Vuoi fare arrivare delle banconote all’estero? Con i contatti giusti, il carico parte da Olbia e arriva a destinazione. Si parla di consegne di centinaia di migliaia di euro alla volta che sfuggono anche ai controlli più accurati e visto che le maglie, in aeroporto e in porto a Olbia, sono sempre più strette, si parla di altri sistemi per fare uscire il contante dall’Isola. Stando alle indagini condotte nella Penisola, il dato allarmante è che anche il denaro frutto di attività illecite, compreso il traffico di droga, può essere ripulito grazie al Fei ch'ien. Tutte le indagini sui sequestri di denaro contante a cittadini cinesi nei porti della Penisola, in particolare Livorno e Civitavecchia, portano a Olbia.

I pm toscani

Chi sta lavorando sulla presunta rete clandestina di rimessa di denaro è, ad esempio, la Procura di Livorno, dopo alcuni sequestri, l’ultimo dell’importo di 250mila euro. I pm toscani ipotizzano il reato di riciclaggio e sono in corso attività investigative che riguardano alcuni snodi finanziari nevralgici della potente comunità cinese in Toscana. A Tempio, invece, un imprenditore cinese che aveva nel suo camion frigo 174mila euro (divisi in pacchetti ben nascosti trovati dalle Fiamme Gialle) ha ottenuto dal Tribunale la restituzione della somma. In attesa che arrivino, dalla Penisola, i risultati della indagini in corso.

