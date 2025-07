Il fatto che nell’amichevole di ieri non sia stato nemmeno inserito nella distinta con le formazioni la dice tutta sullo stato della trattativa per il suo trasferimento al Pisa. Scuffet ha già accettato la proposta della società toscana e aspetta solo il via libera per poter svolgere le visite mediche e poi raggiungere i suoi nuovi compagni in ritiro. L’estremo difensore friulano chiuderà definitivamente l’avventura con il Cagliari firmando un contratto biennale. Al suo posto, dovrebbe arrivare in ritiro il portiere bulgaro della Primavera Iliev, che ha già svolto la preparazione con la prima squadra la scorsa estate e che Pisacane conosce molto bene.

Ore decisive anche per l’arrivo di Folorunsho, che non è stato nemmeno convocato dall’allenatore del Napoli Conte. Da definire gli ultimi dettagli, in particolare la percentuale di ingaggio che il club partenopeo si dovrà accollare. Per quanto riguarda la formula, sembra ormai scontato il prestito con diritto di riscatto a 8 milioni.

Tutto tace – per ora – su Piccoli e Zortea, i gioielli rossoblù che il Cagliari potrebbe cedere di fronte a offerte all’altezza. Intanto, è caccia a una seconda punta.

