E Bruxelles adotta  misure anti-spionaggio 

Bruxelles. “Trust no one”: distinguere gli amici dai nemici, con Donald Trump di mezzo, è diventato un esercizio sempre più complicato. E l’Europa non vuole correre rischi. Il termometro della fiducia tra Bruxelles e Washington è ormai prossimo allo zero, al punto da spingere la squadra di Ursula von der Leyen a trattare ogni missione oltreoceano come se fosse diretta a Pechino o in territorio ostile. Da Palazzo Berlaymont è scattato il protocollo rafforzato anti-spionaggio per commissari e funzionari in partenza per gli Stati Uniti: niente più visti elettronici sui passaporti personali, si viaggia soltanto con un laissez-passer europeo. Ma nessun telefono o laptop usa e getta, almeno per ora: la Commissione ha smentito le indiscrezioni secondo cui sarebbero stati distribuiti dispositivi “fantasma” a prova di spia. Precauzioni riservate finora alle visite in Cina e Ucraina - dove il rischio di finire nei radar dell’intelligence cinese o russa è tutt’altro che remoto - e non ad alleati storici sopra ogni sospetto. L’escalation delle tensioni con l’inquilino della Casa Bianca ha fatto scattare l’allarme, portando l’esecutivo ad aggiornare il vademecum per le missioni.

