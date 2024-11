E Biden manda altri missili a Kiev 

Washington . Kiev affannosamente si difende dall’offensiva di Mosca ma fosche nubi si addensano all’orizzonte, con la nuova amministrazione americana targata Donald Trump che sarebbe pronta a porre fine al conflitto anche a costo di mettere nelle mani del Cremlino la Crimea e il Donbass. Le preoccupazioni di Volodymyr Zelensky («Nessuno può prevedere cosa farà Trump», ha sottolineato parlando ai leader europei nelle kermesse di Budapest) sembrano concretizzarsi nel peggiore scenario: «La Crimea è persa», ha detto uno dei consiglieri del tycoon, Bryan Lanza. La nuova amministrazione, ha sostenuto, si concentrerà sul raggiungimento della pace in Ucraina invece di focalizzarsi sul ripristino dell’unità territoriale del Paese.

Da Washington, intanto, l’amministrazione uscente di Joe Biden ha accelerato sulla fornitura degli indispensabili missili intercettori annunciando l’invio di 500 unità per i sistemi di difesa aerea a medio raggio Nasams e Patriot, forse anche in vista della svolta annunciata dai trumpiani. Si spera che le nuove forniture possano garantire copertura aerea ora che l’inverno è iniziato e le infrastrutture energetiche tornano nel mirino dei russi, che ieri hanno colpito con i droni la regione di Odessa (il bilancio è di un morto e una decina di feriti), e Kupyansk, nella regione di Kharkiv, dove i morti sono almeno due.

In questo quadro, a poco più di due mesi dall’insediamento di Trump, da Zelensky il neo inquilino della Casa Bianca si aspetta, ha spiegato Lanza, «una visione realistica della pace, e se venisse al tavolo a dire che la pace ci sarebbe solo con la Crimea ci mostrerebbe di non essere serio», perché «la Crimea è persa». Una visione in linea con le rivelazioni del Wall Street Journal che giorni fa, citando proprio l’entourage del presidente rieletto, aveva scritto che i consiglieri di Trump gli raccomandano di congelare la guerra, fissando l’occupazione da parte della Russia di circa il 20% dell'Ucraina e costringendo Kiev a sospendere per almeno 20 anni la sua richiesta di adesione alla Nato.

Kiev corre ai ripari e dopo la telefonata a tre Trump-Musk-Zelensky assicura che il dialogo è aperto e si lavora a un possibile incontro tra i due leader. Ieri a Kiev è arrivato l’Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, per sottolineare «il sostegno dell’Ue all'Ucraina».

