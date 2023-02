E Biden annuncia: «Mi ricandido» 

Washington. Joe Biden è pronto a correre per il secondo mandato nel 2024: «La mia intenzione è quella di ricandidarmi, lo è sempre stata, sin dall’inizio», ha detto ad Abc news poche ore dopo che sua moglie Jill aveva rivelato che «mancano solo la data e il luogo» dell’annuncio ufficiale. «Dio la benedica», ha glissato Biden quando l’anchor di Abc news gli ha chiesto di commentare le parole della First Lady. Per ora comunque il presidente vuole concentrarsi sulle «tante cose da finire a breve termine prima di iniziare una campagna elettorale». C’è ovviamente la questione dell’età: a 80 anni è il più anziano presidente in carica nella storia e se fosse rieletto ne compirebbe 86 a fine secondo mandato. E Biden per la prima volta ammette di comprendere le preoccupazioni: «È totalmente legittimo che la gente si faccia domande sulla mia età. L’unica cosa che posso dire loro è: guardatemi». E se Nikki Halley, aspirante alla nomination repubblicana, propone un test delle capacità cognitive per i politici over 75, anche tra i democratici ci si chiede se Biden sia in grado di affrontare il lavoro più impegnativo del mondo. Ma al momento tra i Dem sono poche, e poco attraenti, le alternative. Pare stiano scaldando i motori JB Pritzker, Gavin Newsom e Phil Murphy, governatori di Illinois, California e New Jersey, e potrebbe rispuntare Bernie Sanders, che di anni ne ha già 81.

