E Berlusconi può lasciare il San Raffaele 

MILANO. A bordo della sua auto e accompagnato dalla scorta, Silvio Berlusconi è uscito nel primo pomeriggio di ieri dall’ospedale San Raffaele dopo quattro giorni di ricovero. Completo scuro elegante. Alla sua sinistra, sui sedili posteriori, c’era la compagna Marta Fascina. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato lunedì per una serie di controlli, dopo che alcune patologie pregresse sono tornate a farsi sentire. Nonostante la dimissione fosse inizialmente ipotizzata per la serata di martedì o il giorno dopo, il ricovero si è poi prolungato per altre 24 ore. Il fratello Paolo gli ha fatto visita martedì sera, il figlio minore Luigi è andato a trovarlo mercoledì pomeriggio, trattenendosi insieme al padre per circa un'ora e mezza. Poco prima delle 13.45, Berlusconi ha lasciato la struttura di via Olgettina 60 per tornare ad Arcore a villa San Martino, dove adesso lo attende un periodo di convalescenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA