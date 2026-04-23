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oggi a cagliari e domani a carbonia
24 aprile 2026 alle 00:34

E Bergonzoni ritorna in scena 

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Viaggio alla (ri)scoperta del potere evocativo delle parole con “Arrivano i Dunque / Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca”, il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Alessandro Bergonzoni, che firma anche le scenografie e – insieme con Riccardo Rodolfi – la regia che è in scena oggi, alle 20.30, al Teatro Massimo di Cagliari per un appuntamento con la rassegna Pezzi Unici e domani alle 20.30 al Teatro Centrale di Carbonia (fuori abbonamento) sotto le insegne della Stagione di Prosa 2025-2026 organizzata dal Cedac.

«Un’asta dei pensieri. Cerco il miglior (s)offerente per mettere all'incanto il verso delle cose: magari d'uccello o di poeta», dice Alessandro Bergonzoni, poliedrico autore e interprete di vertiginosi nonsenses. (Foto Chiara Lucarelli)

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