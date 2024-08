«È bello vedere intere generazioni firmare» 

Mentre la raccolta firme della legge Pratobello prosegue senza sosta, in tutta l’isola si moltiplicano i volontari in campo per l’iniziativa.Ne è un esempio, Davide Sulis, 47 anni, di Aritzo, manutentore in un’importante struttura sanitaria del territorio, da sempre attivo sul sociale e nel sostegno agli anziani.

Per Sulis, impegnato al fianco del Comitato Nuorese per il No, un dopolavoro diverso, distribuendo gratuitamente i plichi con le firme nei Municipi fra Barbagia e Mandrolisai.

Un lavoro infaticabile, di cui va fiero e orgoglioso: «Ciò che sta accadendo nella nostra isola - dice Davide Sulis - non può lasciarci indifferenti. E così, dopo aver sposato la battaglia degli amici del Comitato sul No, non ci ho pensato due volte a rendermi disponibile per la consegna dei plichi nel territorio».

Un’azione lodevole la sua, che dal paese natale, ha raggiunto, poi, Gadoni, Seulo, Desulo, Ortueri, Sorgono, Atzara e Meana Sardo: «Rifarei tutto - conclude il volontario - e se necessario mi impegnerò anche nei banchetti in piazza. La soddisfazione più grande sta nel vedere intere generazioni firmare. Dagli anziani ai giovanissimi, in un’unione che coinvolge tutti».

E per questo non manca l’auspicio per un coinvolgimento oltre i confini dell’Isola: «Tanti sono gli emigrati sensibili al tema e che vorrebbero firmare. Sarebbe bello se potessero essere messi nelle condizioni di aderire alla raccolta, con dei quesiti online o comunque abbattendo le distanze».

