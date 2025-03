E Barumini rende omaggio a Giovanni Lilliu 

Barumini rende omaggio alla memoria e all’eredità culturale del professor Giovanni Lilliu, archeologo e studioso di fama internazionale, con un rinnovato allestimento della mostra permanente a lui dedicata nel centro culturale Lilliu del suo paese natale. L’inaugurazione della nuova esposizione “Giovanni Lilliu - Stratigrafie di una vita” è avvenuta in una data altamente simbolica: ieri, infatti, ricorreva il 111º anniversario della nascita dell’uomo che, con la sua visione e il suo instancabile impegno, ha riscritto la storia della civiltà nuragica, portando alla luce il sito archeologico di Su Nuraxi, oggi patrimonio Unesco e vanto della Sardegna.

Il ricordo

All’appuntamento non potevano mancare i suoi tanti amici, allievi, familiari e conoscenti. Raimondo Zucca, Francesco Birocchi, Emerenziana Usai, Vanna Medau, Roberto Concas hanno voluto esprimere importanti parole per ricordarne la figura. Colui che nel 2007 ha ricevuto dalla Regione l'onorificenza Sardus Pater, rivive nel percorso riorganizzato daccapo grazie alla volontà delle figlie Caterina e Cecilia, e di tutti gli impiegati della Fondazione Barumini: «Questo nuovo percorso mira a rendere più coinvolgente, per le varie fasce di visitatori, l’avventura umana e professionale di Giovanni Lilliu con numerosi oggetti, foto e documenti della sua vita che arricchiscono un itinerario biografico reso ancora più suggestivo dalla nuova veste espositiva dai toni lineari e accoglienti», dichiara sua figlia Caterina. Più moderna e adeguata dunque, che offre una narrazione avvincente della vita e delle opere del Sardus Pater. Esposizione con spazi divisi in cinque sezioni, partendo dalla sua formazione presso gli istituti salesiani e l'Università di Roma, dove si sviluppa l'interesse per la preistoria, all'attività di archeologo, al percorso accademico e all’impegno politico nelle fila della Dc e con le battaglie in difesa del patrimonio, del paesaggio e della lingua sarda, anche attraverso l'intensa attività pubblicistica e di promozione della storia e della cultura dell'Isola. Spicca la presenza di un’opera di Nivola che lo scultore donò a Lilliu e che ora, grazie alle figlie, è a disposizione dei visitatori.

Le radici

«Lilliu non è stato solo un archeologo di prestigio, ma anche un nostro concittadino. Questa rinnovata configurazione espositiva rende omaggio alla sua figura in maniera più completa. Il percorso permette ai visitatori di immergersi nella sua grandezza e nella sua maestria», dichiara il sindaco di Barumini, Michele Zucca. Per Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini, lo studioso è tutt’ora una figura centrale non solo per Barumini, ma per la cultura e l’identità della Sardegna grazie al suo lavoro che ha segnato profondamente la ricerca archeologica: «Il suo contributo ha abbracciato anche la valorizzazione delle nostre tradizioni, della nostra storia e del nostro patrimonio culturale. Con questo restyling vogliamo trasmettere alle nuove generazioni l’importanza del suo lavoro e della sua eredità». Quando arrivò in Sardegna, Simonetta Angiolillo, professoressa ordinaria di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana all’Università di Cagliari, era ancora agli inizi della sua carriera accademica, ricoprendo il ruolo di assistente alla cattedra di Storia greca e romana presso l’Istituto universitario allora diretto da Lilliu. Lo ricorda come «un uomo tutto d’un pezzo, uno studioso di straordinaria profondità, ma anche una persona di grande rigore morale, animata da un incessante impegno politico e da una dedizione totale all’insegnamento e alla ricerca scientifica».

