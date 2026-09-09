È azzurro l’Impero Romano, pre convocato Maldini  

La conferma – com’è naturale – arriverà soltanto nel momento in cui sarà ufficiale la lista dei convocati, il 18 settembre. Ma pare ormai sicuro che Alessandro Romano, talento del Cagliari acquistato dalla Roma in prestito con diritto di riscatto dopo una stagione in B allo Spezia, giocherà con la Nazionale italiana e non con quella svizzera. Per ora è una voce, che filtra da corridoi capitolini, ma che ha varcato senza tempeste il Tirreno fino al Golfo degli Angeli.

L’indiscrezione

Il centrocampista sarebbe stato convinto da Roberto Mancini ad accettare l’opzione azzurra. Il ragazzo ha il doppio passaporto, ma ora è tutto in mano alla Fifa, a cui spetta la decisione definitiva. Bisogna capire se, in base ai successivi passaggi burocratici, l’avvento dell’Impero Romano in Azzurro avverrà davvero in occasione della sosta che inizierà il 20 settembre (per i rossoblù il 19, dopo la sfida contro l’Udinese), oppure se l’operazione avverrà più avanti. Resta il fatto che, a Coverciano, sono fiduciosi sull’iscrizione nella lista del ragazzo nato il 17 giugno del 2006 a Winterthur.

La carriera

Sulla sua maturazione hanno influito senz’altro gli insegnamenti di Claudio Ranieri, che per diverse partite lo ha voluto in prima squadra, due campionati fa, quando ha allenato la Roma, forgiando Romano alle intemperie di una carriera che, se le attese saranno rispettate, potrebbe essere di livello. E anche i suggerimenti che Ranieri deve aver dato a Roberto Mancini possono aver condizionato la scelta del ct, che già a Parma, dopo la prima giornata, ha chiesto informazioni al presidente Tommaso Giulini e provato a convincere il numero 4 del Cagliari a scegliere l’Italia. Tra l’altro, la settimana dopo, in occasione della partita contro l’Inter, si era notata la presenza in città del ct elvetico Murat Yakın: prima ai baretti del Poetto, alla prima fermata, e poi alla Domus. Corteggiamenti che certificano l’importanza del calciatore, in un certo senso tirato per la maglia da due selezioni con storia e ambizioni diverse. La Svizzera è arrivata fino ai quarti nell’ultimo Mondiale, l’Italia è stata assente dalla rassegna iridata per la terza volta consecutiva, però ora punta sui suoi talenti per rinnovare l’antica grandeur che questa lunga crisi ha minato ma non cancellato.

In allerta

E se Romano avrebbe scelto l’Azzurro, un altro rossoblù sta per varcare di nuovo i cancelli di Coverciano. Daniel Maldini è stato infatti pre convocato da Mancini per i prossimi impegni, per via dell’ottimo avvio di stagione. Sono poi in corso dei discorsi su Caprile e, pure in chiave azzurra, non possono che essere positivi. Anche lui dovrebbe rientrare in lista: staremo a vedere se potrà giocarsi con Alex Meret del Napoli e Guglielmo Vicario, portiere della Juve sempre legatissimo ai colori rossoblù, il ruolo di vice Donnarumma.

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