È arrivato il gran giorno: da domani c’è la “Cerexa fest” 

Due settimane fa il rinvio della festa a causa del maltempo: l’appuntamento più atteso dell’anno a Burcei non è però saltato. “Cerexa fest” si farà domani e domenica, probabilmente senza ciliegie, visto che nelle piante ne sono rimaste molto poche. L’iniziativa è del Comune con il patrocinio della Regione e della Fondazione Sardegna. Per domani e domenica alle 9,30 è in programma una visita guidata alle chiese di Santa Maria e di Santa Barbara, organizzata dalle seconde della scuola secondaria. Domani alle 16,30 verrà inaugurata una nuova area fitness. Alle 18, convegno su “Sa cerexa: passato, presente e futuro”, dibattito sul settore e in particolare sulla produzione locale delle ciliegie, «che - spiega il sindaco Simone Monni - per quest’anno, non saranno le protagoniste ma resteranno per sempre un simbolo del nostro Comune che vogliamo far conoscere anche per la nostra ospitalità, per la bellezza del territorio e la bontà anche della cucina. Sono tanti i punti di ristoro che si proporranno per questa occasione».

Sempre sabato, alle 21,30, musica dal vivo con “Il clan dei mercati e servi”. Domenica alle 9,30, “Ajo a su parcu”, visita agli stand in piazza Marcia. Alle 10, mostra dei lavori dei ragazzi della scuola secondaria. “ Alle 12,30”, “Andaus a prandi”. Alle 16,30, “Divertibimbi” tra giochi, baby dance e animazione. Alle 17,30 torneo di calcio a 5, alle 18, dj set con Daivide Quarto. Alle 20,30, “Andaus a cenai”. Alle 21,30 gran finale con “Cala scraffingiu”: appuntamento con Alessandro Pili, il “sindaco di Scraffingiu”. (ant. ser.)

