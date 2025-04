«È arrivata la pioggia, orti in salvo» 

Dopo mesi è arrivata la pioggia ristoratrice anche ad Isili e nelle sue campagne. Piove ormai da diversi giorni e mai come adesso quell’acqua è ben accetta da parte di tutti. Il livello del lago di Is Barrocus inizia a dare i primi segnali di ripresa anche se ci vorrà ancora molto perché la parte arida di riempia di nuovo ma ritorna un po’ di ottimismo soprattutto fra gli ortolani.

«Stiamo iniziando a preparare i terreni per la semina», ha detto Roberto Pirisi, «è meglio che piova adesso piuttosto che a stagione inoltrata, così magari riusciremo ad avere scorte d’acqua».

Si guarda con maggiore ottimismo a una stagione che rischiava di non partire soprattutto per le problematiche legate all’irrigazione. Ma gli orticoltori sono già a lavoro, tanti braccianti, in particolare stranieri sono già arrivati.

«L’amministrazione comunale», ha detto l’assessora alle Attività produttive Monica Contini, «è molto attenta alle esigenze del mondo orticolo, vista l’importanza di questa attività abbiamo organizzato degli incontri con gli organi competenti e con gli agricoltori proprio per cercare delle soluzioni e gestire l’attuale condizione di siccità».

I tanti ettari messi a coltura, le numerose famiglie tradizionalmente legate alla terra, i giovani che si sono dedicati a questo lavoro e l’alto numero di braccianti che stagionalmente si dedicano a questo mestiere, fanno dell’orticoltura il settore trainante dell’economia locale.

L’ortalizia isilese è un frutto d’eccellenza ricercato in tutta l’isola e che ha una fetta di mercato differenziata rispetto a gli altri territori visto che la produzione dura fino all’autunno inoltrato, quando nelle altre zone la raccolta è quasi terminata. Salvare questa nuova stagione era dunque interesse di tutti. «Queste abbondanti precipitazioni», ha detto il sindaco Luca Pilia, «danno sollievo alla campagna dopo questo prolungato periodo di siccità».

L’importanza di queste piogge è confermata dagli operatori del settore. «Ne ho sentito qualcuno», ha confermato l’assessora Contini, «l’acqua in questo periodo va bene, si spera che si riesca ad avere delle riserve per i periodi più asciutti». Schiena curva dunque verso la terra tenendo viva la speranza che il cielo continui a graziare gli orti con dell’altra pioggia, quella pioggia non violenta che nutre senza creare danno, come quella caduta in questi giorni. (s. g.)

