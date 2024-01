E Andrea Tedde  porta a Oristano il suo eroe negativo 

Tra letteratura e teatro, per una riflessione sull'ipocrisia e sugli umani vizi, di ieri e di oggi, con “Il Mercante di Indulgenze”, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato dall'attore e regista Andrea Tedde, con arrangiamenti e scelte musicali di Matteo Tedde (produzione Batanea Teatro) in cartellone domani alle 21 all’Antonio Garau di Oristano – al posto della commedia “Che fine ha fatto Ulisse?” di e con lo stesso Andrea Tedde, ispirata all'eroe omerico – sotto le insegne della Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa CeDAC.

La pièce tratta da “I Racconti di Canterbury” di Geoffrey Chaucer trasporta sulla scena le elucubrazioni del brillante affabulatore, che con sagacia discerne tra le proprie inclinazioni e debolezze e quelle altrui, prima fra tutte la cupidigia: maestro nell'arte oratoria, abile venditore e truffatore senza scrupoli, egli sollecita laute donazioni per emendare i suoi ascoltatori da quella colpa capitale e decanta le miracolose virtù delle sue “reliquie”, e senza timore né vergogna si rivolge ai ricchi quanto ai poveri per indurli ad acquistare il perdono e il viatico per il paradiso. Un eroe in negativo, che sfrutta i propri talenti e la propria intelligenza per ingannare le folle, incantandole con i suoi discorsi, promettendo la salvezza dell'anima e sfruttando la paura della morte e dell'eterna dannazione per ottenere i denari necessari a condurre una vita comoda e agiata.

