È ancora Time in Jazz Da Garrett a Capossela,  da Marcorè a Civello 

Dopo “Rainbow” e “Futura” non poteva essere che “A love supreme” il tema della trentasettesima edizione di Time in Jazz, per raccontare, soprattutto in questo difficile momento storico, quanto il cuore dell’uomo «debba sempre battere a quel ritmo che è l’amore supremo capace di renderci tutti uguali». Così il direttore artistico Paolo Fresu ha presentato ieri, nella splendida cornice del Chiostro di San Domenico, la nuova edizione del festival musicale internazionale “Time in jazz” che si snoderà dall’8 al 16 agosto, come sempre, tra il suo paese natale, Berchidda, e altri centri e località del nord Sardegna.

I palcoscenici

Quindici quelli coinvolti quest'anno: Arzachena, Banari, Bortigiadas, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Oschiri, Ozieri, Porto Rotondo, Posada, Puntaldia, San Teodoro, Tempio Pausania, Tula, Viddalba. E quest’anno è proprio nel segno di “A love supreme” che si svolgerà il fitto programma di eventi, musicali e non solo: preso in prestito da quello dello storico disco di John Coltrane, uno dei massimi capolavori della storia del jazz, «un inno all'amore universale e alla pace, una preghiera laica fatta di suono e melodia, canto e silenzio», come spiega Fresu nelle sue note di presentazione. La musica come mezzo di cambiamento, che in un festival così sentito e partecipato si prende la responsabilità di raccontare il mondo, denunciarlo, fotografarlo e di provare a cambiarlo.

Il cartellone

Folto, ancora una volta, il cast di musicisti in cartellone, con nomi del jazz di caratura internazionale come il sassofonista Kenny Garrett, il trombettista Theo Croker, il pianista Omar Sosa atteso in duo con Paolo Fresu; e, tra gli italiani, Roberto Gatto, Francesco Bearzatti, Nicola Stilo, Furio Di Castri, Tino Tracanna, Glauco Venier, Gianrico Manca; tanto jazz ma anche altri suoni e altre voci con Vinicio Capossela, Nicola Conte, Chiara Civello, Francesca Gaza, Olivia Trummer, Mauro Campobasso e Mauro Manzoni. Poi il progetto Spiritus di Maurizio Camardi, Sergio Cossu e Mauro Palmas, il Drops di Tino Tracanna, Bonnote Roberto Cecchetto, l'omaggio a Fabrizio De André di Neri Marcorè, Scarlet Riverae i Borderlobo, e il reading musicale sul Pinocchio di Collodi con Lella Costa, Paolo Fresu e Glauco Venier. Fiato agli ottoni, invece, con le parate musicali della Rusty Brasse con la banda Bernardo De Muro di Berchidda e sonorità fra tradizione a innovazione con l'organetto di Pierpaolo Vacca e i suoi ospiti nello spazio post-concerto e i dj set di Rentone con il FestivalBar, la vetrina di formazioni e solisti in scena nei bar berchiddesi.

Non solo musica

Tanta musica, dunque, dalla mattina alla notte, ma anche mostre, presentazioni di libri e incontri con gli autori con la collaterale Time to Read. In calendario anche la proiezione del film “Berchidda Live” tratto dai materiali dell'archivio di Time in Jazz, e le attività per i bambini e le bambine del consueto programma di “Time to Children”, un progetto dedicato all'educazione musicale delle nuove generazioni, curato dalla violinista e didatta Sonia Peana, in collaborazione con Catia Gori e l'associazione nazionale Il jazz va a scuola. Ancora una volta la musica si fa strumento, linguaggio universale e filo conduttore per parlare di educazione relazionale, ambientale, e per la sensibilizzazione verso le tematiche come la parità di genere e la pace. «Intorno a Time in Jazz c’è un progetto ampio: Berchidda non è solamente musica, ma territorio, turismo e arte. Il nostro festival guarda da sempre alla valorizzazione della terra sarda», continua Fresu. Ed è per questo che, a completare e arricchire il programma , contribuiranno percorsi guidati nella natura e nei siti archeologici, vari incontri e degustazioni di prodotti dell'enogastronomia locale e le consuete iniziative di promozione e sensibilizzazione ambientale raccolte sotto l'insegna Green Jazz. «Una sapiente miscela di musica, arte, cultura e territorio. Un lavoro, arrivato alla sua trentasettesima edizione, ma sempre nuovo e sorprendente. Grazie a questo festival, gli artisti, tutti gli artisti, e il pubblico, rapiti dalla musica, diventano un anima sola», conclude così la nuova assessora alla Cultura della Regione Sardegna Ilaria Portas.

RIPRODUZIONE RISERVATA