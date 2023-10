È ancora Sinner-Medvedev 

Sesta finale del 2023, 55ª vittoria dell’anno (mai tante per un italiano nell’era open) e un gioco sempre più travolgente: Jannik Sinner ha battuto anche Andrej Rublev e oggi giocherà contro Daniil Medvedev per la conquista del torneo Atp 500 di Vienna. Il campione azzurro si è imposto in due set per 7-5, 7-6 (7-5). Partita non facile per l'italiano vinta grazie a una superiore tenuta mentale soprattutto nella prima frazione.

Rublev ha iniziato il match su ritmi altissimi, strappando un break grazie al quale si è portato sul 5-2. Vantaggio che sembrava decisivo ma che Sinner ha cancellato grazie a un servizio precisissimo e a due contro-break. Due colpi che hanno fatto crollare il russo, innervositosi al punto da urlare in campo e buttare la racchetta con violenza al suolo. Nel secondo set l'altoatesino, che aveva buona parte del pubblico di Vienna dalla sua parte, ha continuato a giocare mantenendo a lungo il palleggio e confidando negli errori dell'avversario. Il russo ha però superato le difficoltà e ritrovato equilibrio. Primi game giocati colpo su colpo con i due tennisti abili a sfruttare i propri turni di battuta. Sul 4-4 break di Sinner che si porta sul 5-4 e serve per la vittoria. Ma Rublev reagisce e ottiene un contro-break. Si va al tie-break dove, ancora una volta, è la tenuta mentale a fare la differenza: mini-break di Rublev ma l'italiano con due risposte di dritto si riporta avanti e chiude 7-5 grazie a un doppio fallo dell'avversario. Sinner blinda il proprio quarto posto nella classifica Atp dall’assalto proprio di Rublev (ora a quasi 300 punti di ritardo). Oggi alle 14 finale-fotocopia di quella dell'Atp 500 di Pechino (ma anche di Rotterdam e Miami) contro Medvedev che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas (6-4, 7-6).

