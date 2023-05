È ancora l’Olbia di Marino  

Olbia. Eccezion fatta per il 2019, quando la conferma di Michele Filippi arrivò a inizio aprile, prima ancora che finisse il campionato, maggio è sempre stato il mese in cui intorno all’Olbia di Alessandro Marino si scatenava il toto allenatore. Invece quest’anno, complici le dichiarazioni del presidente della scorsa settimana, con le quali annunciava che avrebbe ascoltato le proposte di acquisizione del club, in città si è scatenato il toto compratore.

Il gossip si scatena

Così nel calderone dei papabili sono finiti anche l’ex patron del Cagliari Massimo Cellino, oggi alla presidenza del Brescia in Serie B, e l’imprenditore Gabriele Volpi, che nel 2019 ha comprato l’Arzachena, prossima a giocarsi la C ai playoff. Più che ipotesi sembrerebbero però comunissimo gossip, alimentato forse dalle speranze di qualche tifoso. Mentre altri temono addirittura che Marino non iscriva l’Olbia al prossimo campionato di Serie C, a dispetto delle rassicurazioni del patron («nelle settimane che ci separano dall’iscrizione porterò avanti, come sempre fatto in questi anni, le attività di gestione aziendale»). Vero è che la retrocessione del Cagliari in B ha ridimensionato la partnership tra i due club, a partire dai prestiti dei giocatori, ridotti nell’ultima stagione al solo caso di Contini, di modo che l’Olbia, mai come negli ultimi 12 mesi, ha dovuto camminare sulle sue gambe.

Smuovere le acque

Né è detto che al ritorno in A dei rossoblù corrisponderebbe un rinnovato maggiore impegno nei confronti dei galluresi. Ma da qui a lasciar fallire l’Olbia ce ne passa, e allora l’apertura alla cessione da parte del presidente - che, tra le altre cose, avrebbe mal digerito quest’anno la contestazione dei tifosi - potrebbe essere un modo per provocare la piazza e smuovere le acque. Ottenendo dall’imprenditoria locale quel sostegno più volte invocato per portare avanti un progetto che tra i professionisti ha costi importanti.