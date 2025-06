è ancora italia! Kaddari da urlo  sui 200 metri 

Madrid. Festa a Madrid, per la seconda volta nella sua storia l’Italia trionfa agli Europei a squadre, la massima competizione europea di atletica per nazioni. Gli azzurri si confermano campioni a due anni dalla vittoria di Chorzow, grazie a una splendida prestazione collettiva: decisiva l'ultima giornata di gare allo stadio Vallehermoso con la brillante prestazione della quartese Dalia Kaddari sui 200 metri, che con 22”68 è arrivata a 4 centesimi dal suo primato personale, e le vittorie di due fiorentini, Leonardo Fabbri nel peso (21,68) e Larissa Iapichino nel lungo (6,92), e il secondo posto di Fausto Desalu nei 200 (20”18). E ancora: il quarto posto di Idea Pieroni nell'alto (1,91) e i quinti di Paola Padovan nel giavellotto (57,91) e Yeman Crippa nei 5000 (13'48"10). Tutti risultati che confermano la forza collettiva di un movimento che non smette di crescere e fa ben sperare anche per il futuro, visti certi risultati a livello giovanile. Esulta il presidente federale Stefano Mei: «Vorrei fare una sottolineatura per Patta: Lorenzo nei 100 è arrivato in fondo stirato e non è una cosa che farebbero in tanti», dice alla Rai.

A dare la spallata decisiva alla classifica finale è stato il lancio di Leonardo Fabbri che ha spinto il peso a 21 metri e 68 centimetri. «Ci tenevo a vincere e fare una bella misura», il racconto di Fabbri . «Che caldo, che fatica, la pedana era scivolosa e come a Ostrava ci ho messo un po' per prendere il ritmo. Ma già oltre i 21 e mezzo si comincia a ragionare. Le ultime tre gare in Nazionale non erano andate proprio bene, e quando ne sbagli un po’ inizia a pesare. Avevo bisogno di questo successo. Che squadra che siamo!».

Dopo Larissa, che con il suo salto fa cominciare la festa, la matematica dice "Italia prima" quando Roberto Orando si piazza nono nel giavellotto con 72.75. Il polacco Marcin Krukowski è quinto (77.50), e i quattro punti di margine sull'azzurro riducono a 27 i punti del vantaggio italiano in classifica. Quanto basta per rendere inutile (ai fini dell'assegnazione del trofeo) la staffetta 4x400 mista, che ne assegna soltanto 16. Ma anche qui l'Italia si prende una soddisfazione, con il secondo posto. Poi è solo il momento della gioia, e quello della tristezza per Ucraina, Finlandia e Lituania che sono retrocesse.

