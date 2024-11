È ancora grave il ragazzo investito 

Lotta tra la vita e la morte Gianluca Dessì, il 27 enne investito mercoledì sera mentre attraversava la strada in viale Marconi, all’altezza del market Md. Il giovane è in rianimazione in coma farmacologico al Brotzu. Le sue condizioni restano gravissime. Che la situazione fosse critica si era visto fin da subito: all’arrivo dei soccorritori, Dessì era immobile, riverso sull’asfalto: non rispondeva e non reagiva agli stimoli. Subito la corsa con codice rosso in ospedale, dove i medici si sono prodigati per salvargli la vita. È stato stabilizzato e portato in terapia intensiva, intubato. La famiglia, che è accorsa subito quando ha saputo dell’incidente, ha vissuto anche ieri una giornata di speranza, in attesa che da quella stanza nel reparto di Rianimazione arrivino finalmente notizie confortanti.

Gli accertamenti

Intanto la Polizia locale, che ha eseguito i rilievi, sta completando le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ieri mattina gli agenti si sono recati in alcune attività commerciali della zona per chiedere di visionare le immagini girate dagli impianti di videosorveglianza. Da una prima ricostruzione, parrebbe che l’investitore non guidasse in stato di ebbrezza né con il telefonino in mano. Nemmeno la velocità, a quanto sembrerebbe dai primi rilievi, era così elevata. A determinare le gravi condizioni del ragazzo potrebbe quindi essere stato l’impatto violento con l’asfalto dopo la caduta. Solo dopo avere preso visione anche dei video si potrà valutare che cosa sia realmente successo. L’auto, una Lancia Ypsilon, resta sotto sequestro.

Il primo allarme

L’incidente è accaduto poco dopo le 18,30 di mercoledì, quando tutti i negozi di viale Marconi erano aperti. Alcuni esercenti, sentito il botto, si sono precipitati nella strada e hanno visto il ragazzo per terra e i lampeggianti dell’ambulanza.

L’investitore

Il conducente dell’auto, un giovane che a quanto sembra non è residente in città, si dirigeva verso Quartu quando ha urtato Dessì, che stava attraversando la strada sulle strisce, probabilmente diretto al market. Si è subito fermato per assicurarsi delle condizioni del giovane e ha chiamato il 118 per chiedere il soccorso di un’ambulanza. L’attraversamento pedonale in cui è avvenuto l’incidente è uno dei più pericolosi di viale Marconi, soprattutto la sera quando la visibilità è scarsa, ed è anche uno tra i più percorsi dai pedoni proprio per il suo collegamento con il market.

