È ancora d’oro il Nacra 17 di Tita e Banti  

Marsiglia. Scusate il ritardo. La medaglia d'oro che doveva arrivare mercoledì si è fatta realtà ieri, quando è tornato il vento a Marsiglia, sede del programma della vela dei Giochi di Parigi 2024. Ruggero Tita e Caterina Banti si sono confermati campioni olimpici della specialità Nacra 17. Dopo Tokyo 2020 l'equipaggio azzurro ha rispettato in pieno tutti i pronostici e le previsioni della vigilia, che lo davano (giustamente) come quello da battere. In una condizione da super favoriti con cui non è mai facile convivere, Tita e Banti hanno chiaramente dimostrato di essere i più forti al mondo. Il 32enne finanziere di Rovereto, che si è innamorato della vela sul lago di Caldonazzo e la 37enne romana del quartiere Flaminio gareggiano insieme da otto anni. Divisi, per molto tempo, perché Tita è salito anche su Luna Rossa per la Coppa America, trasferendosi a Cagliari. Diversi, caratterialmente, lontano dalle acque. Ma in simbiosi sul catamarano. Imbattibili. Fermati, o per meglio dire solo rallentati, da Eolo che ieri aveva deciso di prendersi una giornata di riposo. Alle Olimpiadi gli aggettivi si sprecano, ma questa volta si può, anzi si deve affermare che si tratta di un'impresa leggendaria: nessun equipaggio con il tricolore bianco, rosso e verde era riuscito a conquistare due titoli olimpici. Tita e Banti, due fuoriclasse, sono stati capaci di farlo in due edizioni consecutive. «Dopo Tokyo abbiamo deciso di rimetterci sulla stessa barca con il chiaro obiettivo di vincere un'altra medaglia d'oro a Parigi».

In questi 36 mesi, ci sono stati anche momenti di scoramento. «Soprattutto per me, perché», si è commossa Banti «ho dovuto superare molti problemi fisici. Ma alla fine questi giorni di regate olimpiche sono la perfetta conclusione di tutti i sacrifici fatti, singolarmente e insieme, in questo periodo». Pe rl’oro è bastato il secondo posto in finale dietro la Francia. Argento all’Argentina, bronzo alla Nuova Zelanda.

Per la vela azzurra è la sesta medaglia d'oro della storia ai Giochi, la seconda di questa edizione dopo il trionfo di Marta Maggetti nel windsurf. Allungando lo sguardo all'orizzonte, si vedono le acque di Los Angeles 2028, dove Tita e Banti potrebbero centrare il tris olimpico. Ma prima Tita, applaudito anche da Max Sirena e dal team Prada Pirelli, ha un altro obiettivo: «È arrivato il momento di portare la Coppa America in Italia: con Luna Rossa possiamo raggiungere quest'altro storico traguardo».

