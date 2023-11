è ancora Djokovic il re di parigi-bercy 

Parigi. Classe, tenacia e anche vis polemica intatte. Novak Djokovic fa l’en plein di vittorie al Paris Masters di Bercy, battendo in finale il bulgaro Grigor Dimitrov (6-4, 6-3) e portando a casa il settimo successo nel torneo (su 10 finali) e il 40esimo Masters 1000 in carriera. Il successo mantiene Nole leader della classifica Atp anche in vista delle Finals di Torino (al via domenica prossima), dove solo una debacle lo priverebbe del privilegio di chiudere l'anno in vetta.

Metz e Sofia

Dopo Parigi, e prima della Finals, la settimana che comincia oggi offre gli ATP250 di Metz e Sofia dove ci saranno alcuni italiani protagonisti. In Bulgaria la testa di serie numero uno sarà Lorenzo Musetti, mentre in Francia ci sono Lorenzo Sonego, numero 6 del seeding e campione uscente (esordio con l’americano Marcos Giron), e Fabio Fognini in gara (contro il brasiliano Seyboth Wild) grazie a una wild card.

