E anche Cervia omaggia la sua Grazia Deledda 

A cento anni dal Nobel per la Letteratura e a 90 dalla sua scomparsa, Cervia celebra Grazia Deledda - che nella cittadina della riviera ravennate trascorreva le vacanze nella romantica Villa Caravella, a due passi dal mare, acquistata proprio con i soldi del Premio - con un ricco programma di eventi tra cinema, teatro, incontri, gastronomia e trekking nei luoghi deleddiani, riunito sotto il titolo “1926-2026: 100 anni di Grazia”. Tra gli ospiti Dacia Maraini, Marcello Fois, Neria De Giovanni, Nicoletta Verna, oltre alla tromba di Paolo Fresu e alle parole della poetessa Mariangela Gualtieri e il teatro di Elena Bucci, Paola Contini, Lelia Serra, Vladimiro Strinati.

Con l’acquisto della «casa color biscotto» - come la scrittrice la chiama nella novella "Il contratto” - Deledda rafforzò i legami con la gente di Romagna, la cui ambientazione e i caratteri si ritrovano in diversi romanzi e molte novelle della sua maturità letteraria. Cervia, che nel 1927 le conferì la cittadinanza onoraria, fa rivivere il suo mito, le parole, l’eredità.

Outsider

«La vita di Grazia Deledda è la storia di una vera outsider che con la quarta elementare in tasca, ma una determinazione di ferro, spiana ostacoli e vincoli secolari fino alla realizzazione del suo sogno di scrittrice», dice la giornalista Marisa Ostolani, presidente dell’associazione Deledda di Cervia, presente pochi giorni fa all’apertura dell’anno deleddiano a Nuoro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «È una storia che non si deve smettere di raccontare e per questo cominciamo il nostro viaggio il 6 marzo con il film “Grazia”, sugli anni della gioventù di Deledda, alla presenza della regista Paola Columba e della giovane attrice Barbara Pitzianti».

Dialoghi

Nel giardino di Villa Caravella in maggio rivivranno le atmosfere degli anni Venti e Trenta di una Cervia agli albori dell’industria turistica in pieno avvento del regime fascista: «Con Dacia Maraini e Marcello Fois, intervistati da Elisabetta Stefanelli, responsabile della redazione Cultura dell’Ansa, il 9 parleremo di Nobel, di donne e letteratura cercando di capire come mai Deledda è rimasta finora l'unica italiana ad ottenere questo riconoscimento. Con le scritrici Neria De Giovanni e Nicoletta Verna il 10 scaveremo nell’invidia di Luigi Pirandello e sul rapporto tra cultura e fascismo».

Ravenna Festival

Poi l’omaggio dedicato a Deledda da Ravenna Festival, che all'Arena dei Pini di Milano Marittima vedrà insieme sul palco, il 2 luglio, il trombettista Paolo Fresu e la poetessa Mariangela Gualtieri. "Cenere” sarà invece al centro della performance teatrale di Elena Bucci sui rapporti tra Grazia Deledda ed Eleonora Duse: la versione cinematografica muta, unica interpretazione al cinema della grande attrice teatrale, tratta dall’omonimo romanzo, sarà musicata dal vivo il 6 luglio da allievi della Scuola Rossini di Cervia, nell’anteprima del Festival Cinema e Suono. Inoltre, attraverso altri appuntamenti in tutto il 2026, l’Associazione punta a far conoscere Grazia Deledda a fasce di pubblico ampie e diverse: "Chiuderemo le nostre celebrazioni - anticipa Ostolani - lasciando proprio al pubblico il compito di giudicare la grandezza della scrittrice con un processo/provocazione che dovrà rispondere alla domanda: Fu vera gloria? Da parte nostra la risposta è scontata, sarà interessante sentire la giuria popolare».

RIPRODUZIONE RISERVATA