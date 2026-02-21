VaiOnline
Cento anni da Nobel.
22 febbraio 2026 alle 00:57

E anche Cervia omaggia la sua Grazia Deledda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A cento anni dal Nobel per la Letteratura e a 90 dalla sua scomparsa, Cervia celebra Grazia Deledda - che nella cittadina della riviera ravennate trascorreva le vacanze nella romantica Villa Caravella, a due passi dal mare, acquistata proprio con i soldi del Premio - con un ricco programma di eventi tra cinema, teatro, incontri, gastronomia e trekking nei luoghi deleddiani, riunito sotto il titolo “1926-2026: 100 anni di Grazia”. Tra gli ospiti Dacia Maraini, Marcello Fois, Neria De Giovanni, Nicoletta Verna, oltre alla tromba di Paolo Fresu e alle parole della poetessa Mariangela Gualtieri e il teatro di Elena Bucci, Paola Contini, Lelia Serra, Vladimiro Strinati.

Con l’acquisto della «casa color biscotto» - come la scrittrice la chiama nella novella "Il contratto” - Deledda rafforzò i legami con la gente di Romagna, la cui ambientazione e i caratteri si ritrovano in diversi romanzi e molte novelle della sua maturità letteraria. Cervia, che nel 1927 le conferì la cittadinanza onoraria, fa rivivere il suo mito, le parole, l’eredità.

Outsider

«La vita di Grazia Deledda è la storia di una vera outsider che con la quarta elementare in tasca, ma una determinazione di ferro, spiana ostacoli e vincoli secolari fino alla realizzazione del suo sogno di scrittrice», dice la giornalista Marisa Ostolani, presidente dell’associazione Deledda di Cervia, presente pochi giorni fa all’apertura dell’anno deleddiano a Nuoro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «È una storia che non si deve smettere di raccontare e per questo cominciamo il nostro viaggio il 6 marzo con il film “Grazia”, sugli anni della gioventù di Deledda, alla presenza della regista Paola Columba e della giovane attrice Barbara Pitzianti».

Dialoghi

Nel giardino di Villa Caravella in maggio rivivranno le atmosfere degli anni Venti e Trenta di una Cervia agli albori dell’industria turistica in pieno avvento del regime fascista: «Con Dacia Maraini e Marcello Fois, intervistati da Elisabetta Stefanelli, responsabile della redazione Cultura dell’Ansa, il 9 parleremo di Nobel, di donne e letteratura cercando di capire come mai Deledda è rimasta finora l'unica italiana ad ottenere questo riconoscimento. Con le scritrici Neria De Giovanni e Nicoletta Verna il 10 scaveremo nell’invidia di Luigi Pirandello e sul rapporto tra cultura e fascismo».

Ravenna Festival

Poi l’omaggio dedicato a Deledda da Ravenna Festival, che all'Arena dei Pini di Milano Marittima vedrà insieme sul palco, il 2 luglio, il trombettista Paolo Fresu e la poetessa Mariangela Gualtieri. "Cenere” sarà invece al centro della performance teatrale di Elena Bucci sui rapporti tra Grazia Deledda ed Eleonora Duse: la versione cinematografica muta, unica interpretazione al cinema della grande attrice teatrale, tratta dall’omonimo romanzo, sarà musicata dal vivo il 6 luglio da allievi della Scuola Rossini di Cervia, nell’anteprima del Festival Cinema e Suono. Inoltre, attraverso altri appuntamenti in tutto il 2026, l’Associazione punta a far conoscere Grazia Deledda a fasce di pubblico ampie e diverse: "Chiuderemo le nostre celebrazioni - anticipa Ostolani - lasciando proprio al pubblico il compito di giudicare la grandezza della scrittrice con un processo/provocazione che dovrà rispondere alla domanda: Fu vera gloria? Da parte nostra la risposta è scontata, sarà interessante sentire la giuria popolare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  