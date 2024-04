E anche ad Alghero salta il Campo largo: il M5S rimane fuori  

Non è più un Campo Largo, adesso si chiama “Progetto Alghero” il nuovo polo civico e sardista. Ed è senza i pentastellati. Nel perimetro della coalizione hanno fatto il loro ingresso i centristi e così il Movimento 5 Stelle ha preferito salutare, senza rancore. Finirà per correre da solo alle amministrative di giugno, forse con Roberto Ferrara come candidato sindaco. Poi al ballottaggio si vedrà. È l’unica novità emersa in queste ore e che trova conferma anche dal fatto che i rappresentanti del M5S non hanno preso parte al summit di mercoledì sera al Calabona. C’erano le forze politiche che hanno già aderito al progetto dei civico-sardisti mediante la sottoscrizione di un documento e quindi Pd, Futuro Comune, Orizzonte Comune, Italia Viva, Per Alghero, Podemos, Alleanza Verdi Sinistra, Fortza Paris e poi Riformatori Alghero, Partito Sardo d’Azione, Noi con Alghero e Sardegna al Centro 2020. I pentastellati, invece, non hanno firmato, staccandosi dal gruppo, almeno in questa fase.

La nuova formazione

Definito il “Progetto Alghero”, nella giornata di domani si dovrebbe chiudere sul nome dell’aspirante sindaco da opporre al candidato Marco Tedde. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di Raimondo Cacciotto, già vice sindaco e consigliere regionale, ma i centristi sponsorizzano sempre la proposta dell’avvocato Francesco Marinaro, mentre i sardisti potrebbero puntare su Francesco Sasso. «Abbiamo uomini e donne capaci in grado di garantire il cambio radicale di cui questa città ha bisogno e abbiamo già fissato una data per confrontarci sul nome», fa sapere Enrico Daga, segretario cittadino dei Dem. Stasera di nuovo un chiarimento tra alleati e poi domani la riunione fiume, che prenderà il via intorno alle dieci per terminare non si sa quando, fino a che non verrà fuori il candidato gradito a tutti. «Siamo in una fase molto avanzata – prosegue Daga – abbiamo convenuto che la cosa più importante sia la definizione di un programma fortemente innovativo capace di mettere al centro i diritti e non i privilegi, la famiglia e le imprese, secondo una visione sostenibile in tutte le sue accezioni».

Centrodestra

Marco Tedde invece è già in piena campagna elettorale sostenuto dal cartello che comprende Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Azione e due movimenti civici, Patto per Alghero e Prima Alghero.

I delegati della coalizione si sono incontrati per elaborare gli spunti programmatici: «Riscatto e orgoglio territoriale, allungamento della stagione turistica con iniziative condivise con gli operatori economici, politiche giovanili, programmazione e progettazione strategica, strutture sportive, vivibilità urbana e valorizzazione dei talenti algheresi per far crescere l’attrattività della città sono solo alcuni dei temi sui quali il centrodestra cittadino si confronta. A giorni la prima bozza verrà presentata alla coalizione per la necessaria condivisione», fanno sapere i partiti nell’auspicio che il Psd’Az e i moderati «possano condividere il programma e integrarlo con i contributi che costituiscono il loro corredo di valori, incontrovertibilmente condivisi dalla coalizione di centrodestra».

