E all’improvviso irrompe l’autunno 

L’autunno porta in Sardegna la prima perturbazione atlantica, prevista dai meteorologi. L’allerta gialla diramata mercoledì dalla Protezione civile regionale parlava chiaro: ieri temporali forti, seppur difficili da localizzare con precisione, erano attesi soprattutto nelle zone del centro-nord dell’Isola. Fortunatamente le aree di Baronia, Sarrabus e Cagliaritano sembravano destinate a subire solo fenomeni di minore intensità e così è stato. L’attenzione era alta in particolare su Pirri, dove il Comune di Cagliari ha invitato la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione. Ma diversamente da quanto accaduto due settimane fa, nel Cagliaritano la pioggia non ha provocato danni. I dati meteorologici confermano l’intensità delle precipitazioni nel centro-nord: a Sassari 50 millimetri di pioggia. Più giù, nel Parteolla e nella Trexenta ne sono caduti 35. Un primo impatto autunnale decisamente marcato, che ha portato instabilità ma non danni significativi nel centro-sud.

Il previsore

«Questa perturbazione è stata generata da una saccatura in discesa dalla penisola scandinava, che ha interessato gran parte dell’Italia centrale e settentrionale, colpendo inevitabilmente anche la Sardegna», spiega il meteorologo Alessandro Gallo, «tuttavia, con il passare delle ore, la situazione si sta stabilizzando, grazie a un graduale aumento della pressione atmosferica». Le previsioni per il fine settimana però vedono un’Isola ancora sotto l’influsso di una debole instabilità, «con piovaschi locali previsti soprattutto sui settori interni nelle ore pomeridiane. Il vento, che fino a ieri ha soffiato con moderata intensità da maestrale, inizierà a perdere forza tra domani e domenica, interessando principalmente le coste nord-occidentali e le aree più esposte». Anche le temperature subiranno un ulteriore calo: le minime oscilleranno tra gli 8 e i 10 gradi sui rilievi interni, mentre nelle altre zone della Sardegna si manterranno tra i 12 e i 15 gradi. Le massime, invece, varieranno tra i 18 e i 24 gradi, segnando così un netto cambiamento rispetto alle scorse settimane.

Altro fronte in arrivo

Non si potrà però abbassare troppo la guardia. «Una nuova perturbazione si sta muovendo dalle coste meridionali dell’Islanda e potrebbe raggiungere l’Italia tra lunedì e martedì», prosegue l’esperto. I modelli meteorologici indicano che la seconda ondata «colpirà inizialmente le regioni nord-occidentali per poi estendersi al resto del Paese, Sardegna compresa. L’Isola potrebbe essere interessata da piogge di intensità variabile, da deboli a moderate, ma sempre a carattere intermittente».

Cambiamento netto

Insomma l’autunno è arrivato con tutte le sue tipiche caratteristiche di instabilità e repentini cambiamenti, e questo richiede prudenza e attenzione. La Sardegna è destinata a vivere questi primi giorni di ottobre movimentati con nuove perturbazioni all’orizzonte, pronte a portare piogge e temperature inferiori.

