È allarme Letta sulle riforme 

Le parole di Gianni Letta sulla riforma del premierato, che «fatalmente» ridurrebbe i poteri del presidente della Repubblica, fanno scattare l’allarme sulle riforme nel centrodestra. Sulle parole dello storico braccio destro di Silvio Berlusconi intervengono soprattutto esponenti di Forza Italia, che è anche il partito della ministra Elisabetta Casellati, che firma la proposta. Ma è tutta la coalizione a mostrare segni di tensione.

I ripensamenti di FdI

Alcuni passaggi, assenti nella prima versione del testo e aggiunti nel rush finale, non convincono alcuni alleati. Ad esempio la soglia del 55% per il premio di maggioranza e la cosiddetta norma anti-ribaltone. La stessa premier ha ammesso che avrebbe preferito la formula del “simul stabunt simul cadent”, per cui se un premier eletto viene sfiduciato si torna alle urne. La versione finale invece prevede il subentro come candidato premier di un altro parlamentare eletto nella stessa maggioranza. La Lega ha sempre difeso la norma com’è oggi, mentre ora una parte di FdI inizia a chiedersi se non sia il caso di correggere la norma anti-ribaltone.

Casellati: «Frainteso»

Nel frattempo la marcia del disegno di legge continua al Senato, trainata soprattutto dai meloniani. Lunedì riprenderanno le audizioni in commissione Affari costituzionali (con alcuni giuristi e il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga) e andranno avanti per tutto dicembre. Ma già dai primi interventi di costituzionalisti non mancano critiche aperte e riserve, come quelle espresse da Letta. Le sue sono «parole travisate», dice secca la ministra delle Riforme, Letta non parlava del «premierato all’italiana da noi proposto». Netto il Pd con Dario Parrini: «Spiace vedere la ministra Casellati impegnata a far dire a Gianni Letta quel che egli non ha detto. Le parole di Letta sono state chiarissime: ha bocciato il ddl Meloni-Casellati». E un altro forzista invoca più cautela: per Giorgio Mulè il monito di Letta va letto «con il rispetto che si deve a una figura con la sua esperienza e il suo vissuto», d’altronde «è un uomo delle istituzioni, non di parte» e «le sue riflessioni vanno valutate e approfondite, come è giusto che sia e come deve fare il Parlamento davanti a una riforma costituzionale per cui non possono esistere delle bandiere da piazzare».

