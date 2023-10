«È allarme infiltrati e lupi solitari» 

In Italia a preoccupare è il ritorno dei cosiddetti “lupi solitari”. Sotto stretto controllo ci sono i flussi migratori e le frange estreme che in qualche modo potrebbero “nascondere” segnali di pericolo. «Non c’è un rischio imminente - ha ribadito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani - ma nulla va sottovalutato». Per questo da quando è cominciato il conflitto sono stati intensificati i piani di sicurezza e controllo dei luoghi sensibili. In totale sono oltre 20mila su tutto il territorio nazionale. «Tutte le sinagoghe e tutti i luoghi di riunione e i quartieri dove c’è una maggioranza di popolazione ebraica sono particolarmente sorvegliati e protetti», ha assicurato lo stesso Tajani. L’allerta è massima e potrebbe portare a rivedere appuntamenti e manifestazioni, come la tradizionale festa delle Forze Armate del 4 novembre che, al momento, viene confermata negli eventi istituzionali di Cagliari e del Milite Ignoto a Roma.

