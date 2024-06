E alla fine vincono i tedeschi 

Germania 2

Danimarca 0

Germania (4-2-3-1) : Neuer, Kimmich, Ruediger, Schlotterbeck, Raum (36' st Henrichs), Andrich (19' st Can), Kroos, Sané (43' st Anton), Gundogan (19' st Fuellkrug), Musiala (36' st Wirtz), Havertz. In panchina Baumann, Ter Stegen, Gross, Führich, Müller, Beier, Wirtz, Mittelstädt, Koch, Undav. All. Nagelsmann.

Danimarca (3-4-1-2) : Schmeichel, Andersen, Christensen (36' st Bruun Larsen), Vestergaard, Bah (36' st Kristiansen), Delaney (25' st Noorgard), Hojbjerg, Maehle, Eriksen, Skov Olsen (25' st Poulsen), Hojlund (36' st Wind). In panchina Hermansen, Ron- now, Kjaer, Jensen, Dolberg, Jorgensen, Damsgaard, V. Kristiansen, Dreyer, R. Kristensen. All. Hjulmand.

Arbitro : Oliver (Inghilterra).

Reti : nel st 8' Havertz (rigore), 23' Musiala

Dortmund. La Germania è la seconda qualificata ai quarti di finale di Euro 2024 dopo la Svizzera, che a eliminato l'Italia. A Dortmund, investita nel corso del primo tempo da un forte temporale, la Nazionale di casa ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi battendo 2-0 Danimarca. La squadra di Eriksen e Hojlund ha giocato a viso aperto ma è stata anche tenuta a galla dalle parate di Schmeichel, decisivo così come dall'altra parte Neuer. La prossima rivale sarà Spagna o Georgia, che si affronteranno stasera a Colonia.

La Germania, reduce dal pareggio con la Svizzera, ha cominciato all'attacco e già al 3' ha sbloccato il risultato con Schlotterbeck, ma la rete è stata annullata per fallo di Kimmich su Schmeichel. Alla sfuriata delle Germania ha fatto seguito quella del meteo, con un temporale molto violento che è abbattuto nella zona dello stadio e ha costretto l'arbitro a interrompere il gioco al 35' e far rientrare tutti negli spogliatoi. La partita è ripresa dopo circa 30 minuti. L'inizio del 2° tempo ha avuto come protagonista il difensore danese Andersen: al 3' ha messo il pallone in rete battendo Neuer in mischia, ma la rete è stata annullata per offside, millimetrico, di Delaney. Un minuto dopo, ha sfiorato di mano un cross di Raum, causando il rigore trasformato da Haavertz all'8'. Una beffa. Poco dopo Neuer ha fermato Hojlund e, in contropiede Musiala ha raddoppiato.

RIPRODUZIONE RISERVATA