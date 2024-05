E alla fine bagno al Poetto per quattro 

Una festa cominciata al triplice fischio dell'arbitro Doveri a Reggio Emilia e continuata senza sosta fino quasi all'alba di ieri, con tanto di bagno a mezzanotte al Poetto. I giocatori del Cagliari hanno celebrato in grande stile la salvezza conquistata domenica con una giornata d'anticipo: prima in campo nella vittoria per 0-2 contro il Sassuolo (mai battuto in trasferta in campionato fino a domenica), poi nel tragitto fino all'aeroporto di Parma, quindi all'arrivo a Elmas nel bagno di folla coi tifosi e infine in un locale in spiaggia (l'Albachiara) sino a tardissima notte. Con quattro di loro (Nahitan Nández e Marco Mancosu, seguiti poco dopo da Tommaso Augello e Gabriele Zappa) che si sono anche esibiti in un tuffo notturno in mare, prontamente ripreso e col video pubblicato dagli account social della società, che li ha definiti “Delfini rossoblù” e ha fatto subito il pieno di like da parte dei tifosi ancora in festa.

«Prima promessa mantenuta», ha scritto Zappa su Instagram per accompagnare il momento, facendo intendere che ce ne siano altre stabilite durante il percorso che ha portato alla salvezza.

La festa

Non c'era nulla di programmato, anche perché non era affatto scontato raggiungere l'obiettivo in anticipo: in fondo lo stesso Ranieri, più volte nel corso del campionato, aveva detto che era sicuro di dover lottare fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Niente magliette celebrative come un anno fa a Bari, niente attività già predefinite: tutta la festa è stata improvvisata e decisa sul momento. La squadra, tornata praticamente al completo da Parma, ha prima voluto raccogliere l'abbraccio dei tifosi (passando tra due ali di folla per uscire dall'aeroporto) e poi ha proseguito con una serata in gruppo, alla quale hanno partecipato quasi tutti i protagonisti di Reggio Emilia con l'aggiunta di Antoine Makoumbou, che pur infortunato e non partito per la trasferta ha raggiunto i propri compagni al Poetto per festeggiare con loro. Coi giocatori (e alcuni componenti della società) anche le rispettive famiglie, potendo far tardi senza problemi visto che ieri – nonostante si torni a giocare giovedì – Ranieri ha dato un meritatissimo giorno di riposo. Balli e scherzi fino a tarda notte, dopo il traguardo. Una festa che non sarà l'unica, visto che (fra pubbliche e private) ce ne saranno altre sino a fine mese, prima del rompete le righe e (per alcuni) della risposta alle convocazioni per Copa América ed Europei. Aspettando il ritiro.

I messaggi

La lettera A è la più gettonata nei tanti post social dei giocatori. “Il Cagliari è ancora in Serie A, dove deve stare”, scrive su Instagram Mancosu, con la foto di gruppo della squadra al termine della partita e dietro il settore ospiti riempito di tifosi in festa. Ossia lo scatto che in molti hanno voluto utilizzare, da Oristanio a Obert (“FamigliA”, con la A in maiuscolo e in rosso) passando per Augello (“Una gioia grandissimAAAAAA!!! Obiettivo raggiunto!”) e Sulemana (“Missione compiuta”). C'è poi chi, come Luvumbo, Prati e Wieteska, ha postato i video fatti direttamente da loro in aeroporto, riprendendo l'entusiasmo dei tifosi. Mentre Nández ha posato con Aresti, Deiola e Mancosu assieme alla bandiera dei Quattro Mori, definendosi ormai un sardo acquisito. Un gruppo felice.