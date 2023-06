E alla Domus esultano in duemila 

Sofferenza e tensione per 90 (anzi, 99'), prima di poter esplodere di gioia alle 22.27. Erano poco più di duemila in tribuna alla Domus, per vedere Parma-Cagliari sui due maxischermi installati a bordocampo, oltre ai tanti al Tardini: una prima volta che ha decisamente portato bene.

Grande attesa fin dal prepartita, con Luvumbo e Ranieri fra i più celebrati. Tanti hanno maglie (anche storiche: c'è chi ha quella di O'Neill) e sciarpe rossoblù, i cori sono soprattutto dal centro della Main Stand e il bersaglio diventa il presidente del Parma Krause, ogni volta che viene inquadrato mentre protesta, così come Buffon. Molti applausi, ma anche diversi momenti in cui si guarda la gara in silenzio, con l'illusione della rete annullata a Lapadula. Fino al gol fantasma di Bonny, dove all'inizio c'è chi esulta vedendo il pallone fuori ma con la disperazione che subentra subito dopo. È il replay a ridare entusiasmo, quando si nota come la palla non sia mai entrata. Un'altalena di emozioni, con gioia alla fine e caroselli lasciando lo stadio. «Grande Cagliari: c'è grandissimo entusiasmo, ora tutti a Bari», dice a fine gara Antonio, uno dei presenti alla Domus, proiettandosi già alla finale. Dove il sold out giovedì è scontato e servirà tutto il supporto del tifo rossoblù per provare a riprendersi la Serie A. ( r.sp. )

