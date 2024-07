E Alcaraz si (ri)prende Wimbledon 

Londra. Al termine di un'esibizione a senso unico, di altissima qualità tennistica, un dominio incontrastato a tratti persino umiliante per Novak Djokovic che mai aveva subito una simile lezione sui campi d'erba di Wimbledon, Carlos Alcaraz non solo conferma la sua attuale supremazia bissando il successo dell'anno scorso, ma ribadisce che in giornate simili, nelle quali sa esprimere al meglio tutto il proprio potenziale, il suo talento raggiunge vette che lo proiettano di diritto tra i più forti di sempre. Come confermato dalla precocità del suo già illustre palmares: con il trionfo ai Championships edizione n.137 salgono a quattro gli Slam vinti dal murciano, prima di aver compiuto 22 anni. Il terzo, nell'era Open, con almeno due titoli a Wimbledon all'età di 21 anni e 70 giorni, dopo Boris Becker e Bjorn Borg. Il sesto a centrare la doppietta Roland Garros-Wimbledon nella stessa stagione, il secondo spagnolo (dopo Nadal) con almeno due titoli a Wimbledon. Una costellazione di primati - il nono giocatore a trionfare due anni di fila all'All England Club - che ha negato a Djokovic l'ottavo sigillo a Wimbledon e quella che sarebbe stata la vittoria Slam numero 25.

In campo

Lo stop è arrivato al termine di un match - la terza finale con la più grossa differenza di età tra i due contendenti - che in poco meno di due ore e mezza si è risolto a favore dello spagnolo in tre set: 6-2, 6-2, 7-6(4). Un match che lascia pochissimi rimpianti al campione serbo, se non un'età anagrafica che (forse) non gli consente più di reggere un tennis di simile pressione e intensità. Non deve dunque apparire un'esagerazione riassumere il match nel game d'apertura, durato 15': al sorteggio Alcaraz decide di ricevere e dopo quattro palle-break salvate dal serbo, gli strappa per la prima volta il servizio. Un vantaggio che con il progredire del gioco si accentua sempre più: più sale il livello di Alcaraz, e meno il serbo riesce a trovare le contromisure per arginare la straripante prestazione dello spagnolo. Protagonista assoluto del Centre Court con le sue giocate sempre diverse, i cambi di ritmo e di variazione di palla, le smorzate nascoste, le volée magiche. Gli basta così un'oretta ad Alcaraz, n.3 del ranking mondiale, per trovarsi avanti due set, concedendo solo quattro game a Djokovic. Che nel terzo set, però, dà fondo a tutte le sue risorse psico-fisiche, oltreché d'orgoglio, per restare nel match. Nel nono game, però, nuovo break di Alcaraz, che va al servizio per la vittoria: solo qui lo spagnolo rivela la sua età, sprecando con leggerezza tre match-point di fila, prima di cedere il servizio. E tie-break sia, che Alcaraz domina chiudendo al quarto match-point.

Jasmine la star

L’Italia, però, lascia il giardino londinese con una serie di segnali davvero buona: il buon torneo di Jannik Sinner, quello eccellente di Lorenzo Musetti, ma ancor più straordinario il cammino di Jasmine Paolini, sconfitta solo in finale – e al terzo set – da una precisa e potente ceca Krejcikova. Se Sinner ha confermato – quarti di finale a parte – di essere il numero 1 della disciplina, il prepotente ritorno di Musetti – out solo in semifinale con Djokovic – fa ben sperare per il futuro e la Paolini, con due finali fra Parigi e Londra, merita di essere praticamente sul podio del tennis femminile.

RIPRODUZIONE RISERVATA