è alcaraz il principe 

Non può essere troppo deluso Lorenzo Musetti, sconfitto in finale (3-6, 6-1, 6-0) da Carlos Alcaraz sulla terra rossa del “Ranieri III”. Lo spagnolo trionfa per la prima volta in carriera nel torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo e legittima con due set da “ingiocabile” il sorpasso ai danni di Sascha Zverev al numero 2 della classifica mondiale. Contro un avversario così e con un problema fisico insorto alla coscia destra nel terzo set, Musetti ha fatto il massimo e merita di uscire tra gli applausi dal primo torneo importante della stagione della terra.

Nuova dimensione

La settimana nel Principato gli consegna nuove consapevolezze e una posizione numero 11 nella classifica mondiale. Un best ranking da difendere (e magari migliorare) da qui al Roland Garros. Il carrarino, 23 anni, quarto azzurro in finale in un “1000”, è iscritto a Barcellona, dove al primo turno avrebbe il non certo morbido spagnolo Jaume Munar (54), ma dovrà verificare le condizioni fisiche, dopo un torneo in cui ha giocato tre set in tutte le 6 partite, a parte quella con Matteo Berrettini. Il romano a sua volta rosicchia un posto Atp e sale al numero 33.

Il rimpianto

Non può essere troppo deluso Lorenzo Musetti, ma lo è: «Non è facile parlare dopo questo finale, che non è quello che avevo immaginato: speravo di potermela giocare fino in fondo, e non è stato così», dice, riferendosi all’infortunio muscolare che lo ha frenato al terzo set. «Questo non toglie nulla alla vittoria di Carlos, ma penso già a tornare presto qui per prendermi la rivincita». Lo spagnolo esulta: «Sono arrivato a Montecarlo dopo un mese difficile, dentro e fuori dal campo, e ho subito capito che il lavoro fatto dava i suoi frutti: per questo il successo è importante», le sue parole durante la premiazione. «Mi dispiace per Musetti», ha aggiunto. «Spero per lui che non sia nulla di grave».

A Barcellona

Già oggi si gioca il “500” di Barcellona. In tabellone, a parte Musetti, c’è un altro azzurro, Mattia Arnaldi, sceso al numero 42 Atp. Al primo turno oggi affronta un cliente molto pericoloso, l’americano Sebastian Korda, 24 del mondo. Nell’altro Atp 500, a Monaco di Baviera, ci sono Luciano Darderi (debutto contro Jiri Lehecka) e Flavio Cobolli (con un qualificato).

