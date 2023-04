E al “Tardini” un silenzio totale che fa rumore  

Come a Modena, peggio che a Modena. Si può dire che l'Emilia Romagna, al Cagliari, porti poca fortuna. Perché contro i canarini di Tesser arrivò la prima sconfitta dell'era Ranieri, al termine di una gara che portò con sé diverse polemiche per l'arbitraggio del signor Perenzoni di Rovereto. Ieri a Parma è arrivato il secondo ko per il tecnico romano, il primo dopo un filotto di dieci risultati utili di fila, e ancora una volta con una direzione arbitrale (stavolta del signor Gariglio di Pinerolo) che, per usare un eufemismo, non è piaciuta per niente alla società rossoblù.

Tutti zitti

Dopo il 2-0 di Modena dello scorso 3 febbraio, nel dopo-gara parlò solo Ranieri, che cercò di evitare polemiche sulla direzione arbitrale, con un rigore e soprattutto una surreale espulsione di Rog: «Il rigore c'era, l'espulsione... lasciamo perdere. Diciamo che l'arbitro è giovane e si farà. Una giornata-no ci può stare». Meno diplomatica la società, che impose il silenzio-stampa ai giocatori e presentò addirittura un reclamo per un pastrocchio di Perenzoni, che dopo il rosso a Rog (ammonito per un fallo subito) sembrò sventolare un cartellino giallo a Zappa, non messo però a referto, col giocatore che, nella versione del Cagliari, giocò condizionato da un giallo che invece non c'era. Reclamo che non portò ad alcun risultato, visto che lo stesso venne considerato dal Giudice sportivo inammissibile per un vizio di forma. Stavolta, anche Ranieri chiude il microfono. Un po' per decisione del club e un po' per scelta, visto che lo stesso tecnico in diverse situazioni ha contestato alcune decisioni della squadra arbitrale.

Cosa non è piaciuto

Prima di tutto, naturalmente, il rigore concesso al quarto d'ora della ripresa, per un presunto tocco di mano di Azzi, segnalato dal Var. Ma al Cagliari non è piaciuta tutta la direzione del fischietto piemontese, al suo esordio in una gara dei rossoblù. La rabbia in tribuna, dalle parti del presidente Giulini, è arrivata presto a livelli di guardia, per esplodere al rigore dell'1-1 e, ancora, al secondo penalty nel finale. I rigori, ma non solo. E così, al triplice fischio di chiusura, ecco la decisione. Tutti zitti, non parla nessuno. Neanche Ranieri, che avrebbe dovuto dar fondo a tutto il suo proverbiale fair-play, o il ds Bonato, che, come già in altre circostanze, magari avrebbe potuto trovare le parole giuste per spiegare i motivi della rabbia rossoblù. Ma l'ira presidenziale parte da lontano. Per l'esattezza dal divieto imposto dall'Osservatorio Nazionale, poi confermato dal Tar dell'Emilia Romagna, di mettere in vendita i biglietti nel settore ospiti del Tardini ai tifosi residenti nella provincia di Cagliari. Un divieto scaturito dagli incidenti di Pasquetta a Pisa, che ha portato allo stesso stop per i tifosi nerazzurri, costretti a saltare la trasferta di sabato domenica scorsa a Terni. Decisione che lo stesso Giulini, con un tweet avvelenato, aveva definito "ingiusta e discriminatoria per Cagliari". Un'accoppiata che ha consigliato il silenzio, per smaltire l'irritazione e poi, con maggior lucidità, esprimere il proprio malumore. Magari chiedendo arbitraggi all'altezza per questo infuocato finale di campionato. Quattro partite in cui non sono ammessi sbagli.