E al PalaRestivo c’è Virtus-Pontevico 

Prosegue la scalata della Virtus Cagliari alla Serie A2 femminile. Dopo aver eliminato Civitanova Marche nel primo turno dei playoff nazionali, le biancoblù di Fabrizio Staico tornano in campo questo pomeriggio (17.30) al PalaRestivo per la semifinale d’andata contro Pontevico, formazione vincitrice della B regionale lombarda.

Il ritorno è invece in programma domenica 2 giugno a campo invertito.

«Gara difficile»

«Pontevico è più fisica ed esperta rispetto alle avversarie finora incontrate», dice la play virtussina Lussu, «possono contare su giocatrici che hanno militato in A2. Sarà importante non disunirci nei momenti di difficoltà che, in una partita così complicata, probabilmente arriveranno. Di fondamentale importanza sarà il pubblico, nostro sesto uomo in campo. Sulle chance promozione dico solo che ho grande fiducia in tutta la squadra».



