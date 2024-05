E al Foro Italico l’Isola in primo piano 

Al Foro Italico è stato inaugurato lo stand “Qualità e sovranità alimentare” del ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare. Presenti il ministro Francesco Lollobrigida e il presidente della FITP Angelo Binaghi. «Sono sempre stato particolarmente sensibile a promuovere una sana e corretta alimentazione. Qui non troverete ristoranti giapponesi o cinesi. Troverete sempre, e sempre di più, tante varietà di cibo italiano». Il ministro Lollobrigida: «C'è una regione in particolare che ha il record straordinario di longevità, la Sardegna. Binaghi l’anno scorso promuoveva in particolare la Sardegna con prodotti che si potevano assaggiare anche nella ristorazione qui al Foro. Attraverso questa postazione immersiva, in pochi minuti si percepiscono la forza, la potenzialità, la qualità, l’eccellenza, la sicurezza, la sostenibilità ambientale garantita da agricoltori, allevatori, pescatori, trasformatori che ci permettono di essere ai vertici del pianeta per consapevolezza di quel che rappresentiamo».

