E al Fenerbahce Alessia Orro è già una diva 

Il Gokcen International Airoport è il secondo aeroporto di Istanbul. Con oltre 40 milioni di passeggeri in transito all’anno si passa inosservati. Ma non sempre, soprattutto per le star. Un clima di festosa attesa ha travolto nella zona arrivi l’azzurra Alessia Orro da Narbolia, giubbotto di jeans, capelli sciolti, andatura lenta e sicura. Alla vista dell’atleta, è partita l’esultanza da un gruppo di tifosi. È stata un’avversaria ai Mondiali, ha fermato proprio la Turchia in finale, ma ciò che è scolpito è che Alessia Orro è stata la migliore giocatrice dei campionati appena conclusi e la migliore palleggiatrice del mondo. E come tale è stata accolta dai tifosi turchi, che non vedono l’ora di ammirarla con la maglia del Fenerbahce Medicana. L’immancabile sciarpa, mazzi di fiori colorati e una pioggia di foto a cui la campionessa del mondo e olimpica non si è sottratta, in sottofondo i cori dei tifosi.

La guerriera

Da giorni in Turchia sono virali video e grafiche create con l’intelligenza artificiale che presentano la Orro come la nuova guerriera. In aeroporto pochi metri tra cori, sciarpe e fiori, quindi il transfert verso la nuova residenza. Due giorni fa il primo allenamento, dove ha incontrato le nuove compagne appena sconfitte ai Mondiali, come Melissa Vargas, Eda Erdem e Hatice Orge. Ancora pochi giorni di lavoro, poi il primo impegno. La prossima settimana il Fenerbahce sarà a Oristano per il Sardegna Volleyball Challenge. E lei sarà ancora la stella.

