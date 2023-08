E ai Mondiali inizia Jacobs: ma come sta? 

Ci sono 22 azzurri in gara, fra i quali i due campioni olimpici Marcell Jacobs e Massimo Stano, le batterie dei 100 metri, le qualificazioni del peso con gli azzurri Zane Weir e Leonardo Fabbri, rispettivamente oro europeo indoor e vincitore del Golden Gala di Firenze, le eliminatorie del lungo donne con Larissa Iapichino, tre vittorie quest'anno in Diamond League, che sogna di ripercorrere la strada di mamma Fiona May. Poi, in serata, le prime medaglie anche in pista con i diecimila donne e la staffetta mista.

A Budapest è subito grande atletica, comincia un'edizione dei Mondiali molto attesa, a un solo anno di distanza dall'edizione in Oregon posticipata di un anno per via della pandemia e a un anno, guardando al futuro, dai Giochi di Parigi 2024. Un test quindi molto attendibile, in cui molti daranno tutto ma con un pensiero anche all'Olimpiade. Inutile dire che l'uomo più atteso è Marcell Jacobs. L'olimpionico di Tokyo è l'uomo-mistero di questo Mondiale, il suo 10"21 in Diamond League a Parigi, unica sua apparizione del 2023 sui 100, lo colloca indietro nel ranking stagionale e forse non è il caso di fare voli pindarici. Intanto si prende nuove provocazioni da parte dei suoi rivali americani: è infatti il giorno in cui parlano anche loro, gli sprinter Usa e, alla seconda domanda su Jacobs, Noah Lyles e Fred Kerley danno vita a un siparietto. «Accidenti, Fred, quest'uomo è popolare - dice Lyles rivolto a Kerley -, ma come ha fatto a diventare così popolare?». «Non lo so, amico - la risposta del campione del mondo in carica -, ma non siamo troppo preoccupati». Oltretutto, chiosa Lyles, «so che in forma si trova, l'abbiamo visto tutti». Marcell non vede l'ora di smentirli, intanto non fa proclami. «C'è grande curiosità anche da parte mia - ammette – l'ultimo periodo non è stato facile, ma ho fatto tutto il possibile per essere qui. È la stagione che precede le Olimpiadi, è importante avere fiducia per l'anno prossimo. Quello che potrò fare lo scoprirò quando scenderò in pista per la batteria - dice ancora - cercherò di non pensare a niente e di fidarmi di ciò che il mio corpo sa fare. Darò tutto subito per capire come sto». Ci vediamo stasera dopo le 19. Magari per correre fino a domenica, e verso il podio.

Gli altri

E’ anche il giorno di Massimo Stano, oro dei Giochi a Sapporo nella 20 km, e campione del mondo a Eugene nei 35. Il marciatore pugliese è in Ungheria per provare a fare la doppietta, come lo sprinter americano Noah Lyles, e alla vigilia dei 20 km non si nasconde: «La concorrenza è alta, ma punto sicuramente all'oro - dice - non mi risparmierò, quest'anno il livello è altissimo, i più temibili sono i giapponesi ma non solo». Domani, nella marcia, sarà il turno di un altro oro olimpico, quella femminile dei 20 di Antonella Palmisano, reduce da due anni non facili a causa di problemi fisici però «mi trovo qui non per partecipare ma per esserci nel migliore dei modi». Domenica promette quindi scintille, e spettacolo, il suo duello con la peruviana Kimberly Garcia, doppia campionessa mondiale in carica.

Mentre “Gimbo” Tamberi non vede l'ora di gareggiare (la sua finale sarà martedì 22) e vuole quella medaglia mondiale che manca alla sua collezione. Sottolineando però che «l'Usain Bolt del salto in alto, ovvero Mutaz Barshim, è ancora tra noi».

