E adesso tremano anche a Bari 

Comunque vada, sarà un successo. Già la finale col Bari dell’ex Olbia Mignani (giovedì sera alla Domus il primo round, domenica al San Nicola la gara di ritorno) e questo incredibile cammino nei playoff ripagano il Cagliari e la sua gente per l’anonimato e le amarezze di un campionato scorbutico e contraddittorio, vissuto sul filo dell’imbarazzo sino all’esonero di Liverani e trasformato in un sogno a occhi aperti da Ranieri, l’allenatore giusto al posto giusto. E giusto in tempo. Il meglio, però, deve ancora venire. Sono ben accetti tutti gli scongiuri possibili e tutto ciò che possa in qualche modo alleggerire la pressione e l’apprensione. Ma la spinta arriva proprio dal campo, e da lì non si scappa. Oggi i rossoblù sembrano in grado di poter mettere sotto scacco chiunque, soprattutto nell’ottica del doppio confronto. Persino il vantaggio che la squadra pugliese si porta dietro grazie al miglior piazzamento nella “regular season” diventa un banalissimo dettaglio rispetto alla quadratura e alla consapevolezza (oltre alla qualità) di un gruppo diventato grande insieme e pronto a riprendersela con le unghie e con i denti, questa benedetta Serie A.

È un’altra storia

Dopo aver disinnescato il Parma (a detta di tutti la squadra col più alto tasso tecnico in attacco tra i cadetti quest’anno) e dimostrato di poter reggere il confronto anche sul piano ambientale, il Cagliari punta ora il bersaglio grosso, quel Bari che a un certo punto della stagione ha sperato addirittura di poter conquistare la promozione diretta per poi mollare la presa sul Genoa e vivere di rendita sino all’ultima curva. Nel frattempo, sono esplosi i reali valori rossoblù e i 5 punti di differenza in classifica sono buoni ora solo per gli almanacchi. Nel frattempo, il bomber dei galletti Cheddira è stato raggiunto e superato da Lapadula. Nel frattempo, la difesa isolana è diventata ermetica e più affidabile, chiunque giochi. Insomma, la bilancia non pende più da una parte sola. La sfida è aperta, apertissima. E l’esperienza di Ranieri, spietato stratega, potrebbe fare ancora una volta la differenza.

Nel segno di Ranieri

Il modo in cui l’allenatore di Testaccio ha incartato il Parma è da manuale del calcio, ha soffocato tutte le fonti di energia gialloblù, senza per questo rinunciare a giocare e senza dar peso alla carta d’identità o al curriculum. Ha conquistato così la finalissima lasciando in panchina per tutta la gara tre pezzi da novanta come Pavoletti, Mancosu e Rog e schierando dal primo minuto tre 2002 come Obert, Kourfalidis e Luvumbo che solo un anno fa di questi tempi erano in campo con la Primavera nella semifinale dei playoff scudetto. Ha creato, pezzo dopo pezzo, una squadra solida e camaleontica in grado di cambiare due-tre volte pelle nel corso della stessa partita, coinvolgendo tutti i componenti della rosa e valorizzando così anche il lavoro svolto in estate dalla società nella ricostruzione dopo la retrocessione. Lapadula, Mancosu, Makoumbou, Nandez e Dossena restano i simboli della rinascita, ma il ruolo avuto - per esempio - l’altro ieri al Tardini nel finale da Viola, Altare e Di Pardo ha anch’esso un peso specifico e dà proprio l’idea di quel tutt’uno dal quale Ranieri può pescare a occhi chiusi. Solo a dicembre il Cagliari sembrava un’accozzaglia di calciatori inesperti o datati e senza un filo logico, oggi è un progetto, importante, concreto. A Bari già tremano.