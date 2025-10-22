E adesso Sinner-Cobolli 

Mentre una parte del Paese si interroga sulla scelta di Jannik Sinner di dire no alla squadra azzurra per la fase finale della Coppa Davis, lui – nell’Atp 500 di Vienna – comincia bene, alla sua maniera. Concede due game al numero 51 Atp, il tedesco Daniel Altmaier, con un match che definire travolgente sarebbe ingeneroso. Una macchina, che si è abbattuta su un giocatore specialista della terra battuta ma temibile anche sul veloce. Ci sono voluti 58 minuti per disegnare un match affascinante, quello con l’altro azzurro Flavio Cobolli, , lasciando appena tre punti all’avversario nei suoi sette turni di servizio e approda agli ottavi dell’Atp 500 di Vienna. Affronterà in un derby italiano Flavio Cobolli, numero 22 del mondo, che sempre ieri ha sconfitto il ceco Tomáš Macháč per 7-6, 6-2.

Le polemiche

Dal presidente dell’Alto Adige al direttore del Tg di La7 Enrico Mentana, tanti difendono la scelta del numero 2 del mondo di non giocare la finale della Davis, inseguendo il terzo successo in tre anni. Contro Sinner, con i social divisi a metà, si schiera il Codacons, che ha chiesto la revoca delle onorificenze all’altoatesino.

Gli altri azzurri

Anche Matteo Berrettini è partito bene al Vienna Open. Il numero 59 del mondo ha eliminato l'australiano Alexey Popyrin (48) con il punteggio di 7-6, 6-3i. Negli ottavi oggi Berrettini affronta il britannico Cameron Norrie (35). Ed è una vittoria, quella del romano, molto importante dopo alcuni scivoloni che avevano fatto pensare a una nuova, profonda crisi. Invece Berrettini ha gestito alla perfezione un match complesso, contro un avversario che ha servito bene ma che ha peccato di personalità nei momenti importanti. Il primo set si chiude al tiebreak, Berrettini non si ferma per un minibreak di svantaggio e si impone per 7-5 con tre punti consecutivi. Nel secondo parziale l’azzurro fa valere il maggior carattere, si prende due break e va a vincere, mentre Popyrin esce inesorabilmente dal match e gioca l’ultimo game commettendo una serie di errori, fino a regalare la partita all’azzurro per 6-3. E adesso Norrie, contro cui Matteo ha vinto i due precedenti: quest’anno all’Australian Open e nel 2021 sull’erba del Queen’s.

Lorenzo Musetti, che all'esordio aveva battuto in due set il serbo Hamad Medjedovic (67 Atp), oggi agli ottavi di finale se la vede con l'argentino Tomas Martin Etcheverry (60).

Sempre oggi per Matteo Arnaldi (72) dopo il successo sul serbo Aleksandar Kovacevic (65) col punteggio di 7-5 6-4 , arriva la sfida stimolante agli ottavi contro il tedesco Alexander Zverev (3 al mondo e 2 del seeding).

