E adesso rotta sul Mondiale 

«Sappiamo che ci attendono settimane impegnative, tutte quante le nostre avversarie faranno del loro meglio per batterci, quando ti trovi in cima tutti hanno l'ambizione di superarti. Noi ce la metteremo tutta per prepararci al meglio in vista del Mondiale in Thailandia». Julio Velasco è stato prodigo di complimenti per le sue azzurre vincitrici (con un’insolita tenuta verde, che con il giallo dello sponsor sembrava quasi fare il verso alle avversarie brasiliane) della terza Volleyball Nations League nelle ultime quattro edizioni, ma guarda già avanti. Per l’Italia delle imbattibili (serie aperta di 29 successi e terzo titolo in Vnl come gli Usa) gli esami non finiscono mai e il prossimo è in programma in Thailandia, dal 22 agosto. Vincitrici di oro olimpico e due Vnl, Alessia Orro e le altre saranno necessariamente le favorite, ruolo sempre scomodo.

La finale

La palleggiatrice di Narbolia è tra le protagoniste indiscusse del trionfo di Lodz, anche se in finale non ha forse offerto la miglior versione di se stessa. Non è stata l’unica, se è vero che il ct ha sottolineato che «contro una squadra molto forte come il Brasile, non abbiamo giocato il nostro miglior volley, però siamo riusciti a vincere, grazie anche al contributo fondamentale delle giocatrici entrate dalla panchina». E tra queste c’è anche Carlotta Cambi, l’altra regista con la quale Alessia Orro si gioca il ruolo da titolare. Non è una novità, accadeva già con Lia Malinov. Essere nel sestetto della miglior squadra al mondo non può e non deve essere facile né scontato per nessuno e la 27enne ormai ex VeroVolley, attesa dall’esperienza turca al Fenerbahçe, è la prima a esserne consapevole.

Il presidente

«Ancora una grande vittoria di queste straordinarie ragazze che non smettono di regalarci e continuano a scrivere pagine storiche del nostro sport. È un altro successo eccezionale, frutto del lavoro, del talento e della determinazione di un gruppo fantastico, guidato da un tecnico e da uno staff straordinario: non ci sono più parole per descrivere Julio», ha esultato il presidente federale Giuseppe Manfredi, ricordando l’unica nota negativa, «l’infortunio di Alice Degradi, a cui va il nostro pensiero e i più sinceri auguri di una pronta guarigione». Per lei distorsione al ginocchio sinistro con edema osseo e lesione del menisco mediale.

Ora gli uomini

Non sono i favoriti ma possono dire la loro gli uomini di Fefè De Giorgi, partiti alla volta della Cina per affrontare a loro volta le finali di Vnl. Il torneo maschile comincia domani a Ningbo e per gli azzurri (secondi nel round robin) la prima avversaria sarà Cuba, alle 9 della mattinata italiana. ( c.a.m. )

